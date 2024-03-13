Снаряд ВСУ попал в здание администрации в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В результате прилёта пробита кровля, повреждён второй этаж. Пострадавших не было. Здание временно осталось без электричества.
Также повреждения были в одном из частных домов. А один снаряд попал в частный дом — две женщины получили ранения.
12 марта Грайворонский округ ВСУ обстреливали чаще всего, была попытка прорыва границы. За сутки по округу выпустили около 150 снарядов, в том числе из танков, прилетело пять беспилотников. Ранение получил охранник сельхозпредприятия.