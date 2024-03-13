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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 16:09

Снаряд ВСУ попал в здание администрации в Белгородской области

Снаряд ВСУ попал в здание администрации в Белгородской области

13 марта 2024, 15:53
Фото: Яндекс.Карты
Во время обстрела Грайворона со стороны Украины один из снарядов попал в здание администрации округа, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате прилёта пробита кровля, повреждён второй этаж. Пострадавших не было. Здание временно осталось без электричества.

Также повреждения были в одном из частных домов. А один снаряд попал в частный дом — две женщины получили ранения.

12 марта Грайворонский округ ВСУ обстреливали чаще всего, была попытка прорыва границы. За сутки по округу выпустили около 150 снарядов, в том числе из танков, прилетело пять беспилотников. Ранение получил охранник сельхозпредприятия.

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