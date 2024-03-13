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Обстрел

Горокруг в белгородском приграничье оказался под мощнейшей атакой: каковы последствия

13 марта 2024, 15:17
Фото: 1MI
Обстрел

Гладков рассказал о массированной атаке ВСУ на Грайворонский горокруг

За сутки по Грайворонскому горокругу выпущено более 150 снарядов и пять беспилотников. Повреждены дома, инфраструктурные объекты, здание суда. Лёгкое ранение получил охранник одного из сельхозпредприятий.

12 марта по селу Безымено в Грайворонском горкруге выпущено 20 танковых снарядов. Повреждена линия электропередачи. Из местных жителей никто не пострадал.

25 прилётов зафиксировано в селе Козинка. В результате пострадали два дома. В одном из них выбиты окна, во втором повреждена кровля. Кроме того, в населённом пункте БПЛА атаковал автомобиль. Никто не пострадал.

В Грайвороне зафиксировано 22 прилёта. Среди мирных жителей раненых нет. Разрушения выявили в 27 частных домах. Повреждены здание районного суда, 18 автомобилей, экскаватор, автобус и линия электропередачи. Также город пытался атаковать беспилотник. Его сбила система ПВО. При падении обломков никто не пострадал, разрушений нет.

В селе Луговка под обстрелом оказалась территория сельхозпредприятия. Пострадал охранник. Мужчина получил лёгкое ранение по касательной. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ещё четыре прилёта зафиксировано в селе Гора-Подол. Два прилёта пришлись в район кладбища. При обстреле также в одном из частных домовладений выбило окна.

Разрушения есть и в селе Глотово. В одном из домов выбило окна, повреждена крыша. Никто не пострадал. Ещё два дома повреждены в селе Головчино.

Четыре снаряда ВСУ выпустили по селу Дунайка. Из местных жителей никто не пострадал. Повреждения получила линия электропередачи.

Восемь прилётов пришлось по окраине села Пороз и два — по окраине села Мощёное. Здесь последствий на земле не зафиксировали.

10 артиллерийских снарядов выпущено по окраине села Смородино. Пострадавших и разрушений не было. Пять прилётов пришлось по селу Замостье. Из мирных жителей никто не пострадал. В девяти домах выявлены разрушения. Также повреждено три машины.

Множественные прилёты были в Мокрой Орловке. Никто не пострадал, но есть разрушения в двух частных домах, повреждено электро- и газоснабжение. Также на окраину села с БПЛА сбросили взрывное устройство.

В Сподарюшино в результате множественных прилётов была повреждена линия электропередачи.

В селе Дорогощь дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Также в селе после трёх прилётов выявили разрушения в пяти домах, повреждено пять автомобилей и линия электропередачи. Обошлось без пострадавших. Ещё один инфраструктурный объект связи атакован дроном-камикадзе в селе Ивановская Лисица. Помимо этого, в селе после прилётов зафиксировали разрушения в трёх автомобилях и трёх домах.

По селу Горьковский был выпущен 61 артиллерийский снаряд. Никто не пострадал.

Напомним, что вчера, 12 марта, в районе села Сподарюшино Грайворонского горокруга российские военные уничтожили технику украинской ДРГ, а также ликвидировали личный состав террористических формирований.

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