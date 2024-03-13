Горокруг в белгородском приграничье оказался под мощнейшей атакой: каковы последствия

В селе Дорогощь дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Также в селе после трёх прилётов выявили разрушения в пяти домах, повреждено пять автомобилей и линия электропередачи. Обошлось без пострадавших. Ещё один инфраструктурный объект связи атакован дроном-камикадзе в селе Ивановская Лисица. Помимо этого, в селе после прилётов зафиксировали разрушения в трёх автомобилях и трёх домах.