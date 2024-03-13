В МО РФ назвали число погибших боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

По данным военного ведомства, ликвидировать удалось до 250 бойцов. Что касается техники, то уничтожено семь танков, семь американских БМП Bradley, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также САУ «Нона».