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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:50

Минобороны уточнило потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

В МО РФ назвали число погибших боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

13 марта 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney

Минобороны уточнило потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

По данным военного ведомства, погибли до 250 украинских военнослужащих. ВС РФ также ликвидировали технику противника. В Харьковской области тем временем уничтожен зенитоно-ракетный комплекс Patriot.

В Минобороны РФ поделились новыми подробностями о ликвидации украинских боевиков в районе белгородского приграничья. Российские военнослужащие уничтожили не только личный состав, но и технику противника.

По данным военного ведомства, ликвидировать удалось до 250 бойцов. Что касается техники, то уничтожено семь танков, семь американских БМП Bradley, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также САУ «Нона».

Также в МО РФ сообщили, что российские военные нанесли поражение американскому ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области.

Добавим, ранее в военном ведомстве рассказали подробности о попытке прорыва ДРГ на территорию Белгородской области. Действовал противник в районе трёх населённых пунктов, но ни на одном направлении успеха не достиг.

Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Приграничье#Боевики#СВО#ДРГ#ЗРК Patriot
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