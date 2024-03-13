В МО РФ назвали число погибших боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Минобороны РФ поделились новыми подробностями о ликвидации украинских боевиков в районе белгородского приграничья. Российские военнослужащие уничтожили не только личный состав, но и технику противника.
По данным военного ведомства, ликвидировать удалось до 250 бойцов. Что касается техники, то уничтожено семь танков, семь американских БМП Bradley, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также САУ «Нона».
Также в МО РФ сообщили, что российские военные нанесли поражение американскому ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области.
Добавим, ранее в военном ведомстве рассказали подробности о попытке прорыва ДРГ на территорию Белгородской области. Действовал противник в районе трёх населённых пунктов, но ни на одном направлении успеха не достиг.