Что думает Путин об атаках ВСУ на Белгородскую область?

Президент Владимир Путин прокомментировал попытки ВСУ атаковать Белгородскую и Курскую области. Глава государства уверен, что это связано с неудачами противника на линии фронта. Он добавил, что цели, которые украинские военные ставили перед собой в прошлом году, не достигнуты.