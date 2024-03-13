Что думает Путин об атаках ВСУ на Белгородскую область?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Президент Владимир Путин прокомментировал попытки ВСУ атаковать Белгородскую и Курскую области. Глава государства уверен, что это связано с неудачами противника на линии фронта. Он добавил, что цели, которые украинские военные ставили перед собой в прошлом году, не достигнуты.
Объяснение очень простое. Всё это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли.
Владимир Путин, президент России
Также Путин подчеркнул, что на фоне неудач «им нужно хоть что-то показать». Главным образом внимание должно быть сосредоточено на информационной стороне дела, добавил президент.
Напомним, накануне Курская и Белгородская области подвергались массовым атакам ВСУ. В Белгороде беспилотник влетел в здание мэрии, ещё один — в магазин. За последние два дня в результате атак со стороны Украины пострадали 11 белгородцев, пятеро из которых остаются в больницах.