Гладков назвал число раненых после сегодняшней атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
По последним данным губернатора Вячеслава Гладкова, ранения от сегодняшних атак ВСУ получили десять жителей Белгородской области. Шестеро из них получают лечение в больнице.
«Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — сообщил глава региона.
Гладков также написал в своём Telegram-канале о гибели одного из участников белгородской территориальной самообороны.
Кроме того, губернатор отметил: врага на территории области сейчас нет.
На протяжении всего дня 12 марта вооруженные формирования Украины атаковали приграничные районы Белгородской области. Подробнее о событиях дня читайте в сюжете редакции Бел.Ру. Оперативные данные публикуем в Telegram-канале.