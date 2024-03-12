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Гладков назвал число раненых после сегодняшней атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков назвал число раненых после сегодняшней атаки ВСУ на Белгородскую область

12 марта 2024, 19:21
Фото: 1MI
Как сообщает в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, после череды атак ВСУ на регион 12 марта ранения получили десять мирных жителей. Шесть из них находятся в больницах.

По последним данным губернатора Вячеслава Гладкова, ранения от сегодняшних атак ВСУ получили десять жителей Белгородской области. Шестеро из них получают лечение в больнице.

«Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — сообщил глава региона.

Гладков также написал в своём Telegram-канале о гибели одного из участников белгородской территориальной самообороны.

Кроме того, губернатор отметил: врага на территории области сейчас нет.

На протяжении всего дня 12 марта вооруженные формирования Украины атаковали приграничные районы Белгородской области. Подробнее о событиях дня читайте в сюжете редакции Бел.Ру. Оперативные данные публикуем в Telegram-канале.

Участник белгородской самообороны погиб во время сегодняшних атак ВСУ на область
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#Белгородская область#Происшествия#Больница#Губернатор#Украина#Медицинская помощь#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Атака#Артем Черненко#Территориальная самооборона#Мирные жители#Атака на Белгородскую область 12 марта
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