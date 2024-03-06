Не оставим в покое тех, кто это сделал: Путин — об ударах ВСУ по Белгороду

30 декабря ВСУ обстреляли из ракетных систем залпового огня центр Белгорода. Погибло 25 человек, больше 100 получили ранения. Обстрелы Белгорода продолжились и в новогодние выходные. 15 февраля жертвами очередного обстрела областного центра со стороны ВСУ стали семь человек, в том числе годовалая девочка.