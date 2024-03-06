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Published Сегодня, 20:07

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Updated Сегодня, 20:09

Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по мирным жителям Белгорода

Не оставим в покое тех, кто это сделал: Путин — об ударах ВСУ по Белгороду

6 марта 2024, 20:07
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по мирным жителям Белгорода

Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением и Россия не оставит безнаказанными тех, кто это сделал.
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Обстрел

Владимир Путин назвал военным преступлением удары Вооружённых сил Украины по мирным жителям Белгорода. Президент пообещал, что сделавших это «не оставят в покое». Глава государства сделал заявление на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

«Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал», — заявил Путин.

Президент поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, а также — волонтёров, которые «вносят вклад в общее дело».

30 декабря ВСУ обстреляли из ракетных систем залпового огня центр Белгорода. Погибло 25 человек, больше 100 получили ранения. Обстрелы Белгорода продолжились и в новогодние выходные. 15 февраля жертвами очередного обстрела областного центра со стороны ВСУ стали семь человек, в том числе годовалая девочка.

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