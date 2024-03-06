Не оставим в покое тех, кто это сделал: Путин — об ударах ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Владимир Путин назвал военным преступлением удары Вооружённых сил Украины по мирным жителям Белгорода. Президент пообещал, что сделавших это «не оставят в покое». Глава государства сделал заявление на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.
«Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал», — заявил Путин.
Президент поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, а также — волонтёров, которые «вносят вклад в общее дело».
30 декабря ВСУ обстреляли из ракетных систем залпового огня центр Белгорода. Погибло 25 человек, больше 100 получили ранения. Обстрелы Белгорода продолжились и в новогодние выходные. 15 февраля жертвами очередного обстрела областного центра со стороны ВСУ стали семь человек, в том числе годовалая девочка.