Пока Гладков ругает бизнес, в Белгородской области планируют поставить новые укрытия

Глава региона отметил, что родители детей, которые учатся в школах с дистанционно-очным обучением, вынуждены ждать на улице. Укрытий там нет. Их решили установить по поручению губернатора. Ещё Гладков предложил разрешить родителям заходить на территории школ в укрытия, где нет возможности установить модули за пределами учреждения. Однако тех школ, которые находятся далеко от границы, это не коснётся.