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Пока Гладков ругает бизнес, в Белгородской области планируют поставить новые укрытия

Пока Гладков ругает бизнес, в Белгородской области планируют поставить новые укрытия

26 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Белгородские предприятия отказываются финансировать восстановительные работы после обстрелов, глава парковочного пространства покинул пост, а в регионе на территории школ появятся модульные укрытия.

Проблемы с восстановлением

Белгородские предприятия отказываются финансировать восстановительные работы. Речь идёт о восстановлении жилища и транспорта белгородцев. С этим помогал крупный бизнес, но некоторые средства даже не выделяли. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородские предприятия помогали и помогают формировать внебюджетный фонд. Однако, как отметил глава региона, вечно так продолжаться не может. Некоторые средств даже не выделяли, а часть постепенно отказывается оказывать помощь.

Но глава региона остался недоволен этим, заявив, что область в них вкладывалась, а сейчас они отказываются от помощи жителям Белгорода и Шебекинского округа. «Эмираты, новые автомобили и шубы жёнам — более важные истории», — высказался Гладков.

Как заявил губернатор, сотрудничество сохранят только с тем бизнесом, где «собственники более человечные».

«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
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Главный по парковкам уволился

26 февраля стало известно, что Сергей Мещеряков покинул МКУ «Белгородское парковочное пространство». Директор организации написал заявление и уволился по собственному желанию. Соответствующую информацию подтвердили и в мэрии Белгорода.

Мещеряков занимал указанную должность с августа 2022 года. В конце 2020 года руководителем МКУ стал Александр Агарков. Со 2 сентября 2020 года учреждение возглавлял Борис Левченко. Ещё платными парковками руководил Сергей Некипелов, но он проработал всего две недели после трудоустройства.

В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
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Новые укрытия

На территории белгородских школ планируют установить модульные укрытия. Соответствующее поручение в ходе оперативного совещания дал губернатор Вячеслав Гладков. Конструкции должны появиться до 20 марта, но не везде.

Глава региона отметил, что родители детей, которые учатся в школах с дистанционно-очным обучением, вынуждены ждать на улице. Укрытий там нет. Их решили установить по поручению губернатора. Ещё Гладков предложил разрешить родителям заходить на территории школ в укрытия, где нет возможности установить модули за пределами учреждения. Однако тех школ, которые находятся далеко от границы, это не коснётся.

Также Гладков поручил установить и другие укрытия. Дело в том, что зима близится к завершению, а значит, люди будут чаще выходить на улицу. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, в частности, установить укрытия.

Губернатор заявил, что укрытия должны появиться в парковых и пляжных зонах. Средства на модули Гладков предложил руководителям муниципалитетов взять из бюджетного фонда — одно такое стоит 300 тыс. рублей. Закончить эту работу требуется к апрелю и маю.

Для родителей: модульные укрытия установят на территории школ Белгородской области
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