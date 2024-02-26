Пока Гладков ругает бизнес, в Белгородской области планируют поставить новые укрытия

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Белгородские предприятия отказываются финансировать восстановительные работы. Речь идёт о восстановлении жилища и транспорта белгородцев. С этим помогал крупный бизнес, но некоторые средства даже не выделяли. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородские предприятия помогали и помогают формировать внебюджетный фонд. Однако, как отметил глава региона, вечно так продолжаться не может. Некоторые средств даже не выделяли, а часть постепенно отказывается оказывать помощь.
Но глава региона остался недоволен этим, заявив, что область в них вкладывалась, а сейчас они отказываются от помощи жителям Белгорода и Шебекинского округа. «Эмираты, новые автомобили и шубы жёнам — более важные истории», — высказался Гладков.
Как заявил губернатор, сотрудничество сохранят только с тем бизнесом, где «собственники более человечные».
26 февраля стало известно, что Сергей Мещеряков покинул МКУ «Белгородское парковочное пространство». Директор организации написал заявление и уволился по собственному желанию. Соответствующую информацию подтвердили и в мэрии Белгорода.
Мещеряков занимал указанную должность с августа 2022 года. В конце 2020 года руководителем МКУ стал Александр Агарков. Со 2 сентября 2020 года учреждение возглавлял Борис Левченко. Ещё платными парковками руководил Сергей Некипелов, но он проработал всего две недели после трудоустройства.
На территории белгородских школ планируют установить модульные укрытия. Соответствующее поручение в ходе оперативного совещания дал губернатор Вячеслав Гладков. Конструкции должны появиться до 20 марта, но не везде.
Глава региона отметил, что родители детей, которые учатся в школах с дистанционно-очным обучением, вынуждены ждать на улице. Укрытий там нет. Их решили установить по поручению губернатора. Ещё Гладков предложил разрешить родителям заходить на территории школ в укрытия, где нет возможности установить модули за пределами учреждения. Однако тех школ, которые находятся далеко от границы, это не коснётся.
Также Гладков поручил установить и другие укрытия. Дело в том, что зима близится к завершению, а значит, люди будут чаще выходить на улицу. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, в частности, установить укрытия.
Губернатор заявил, что укрытия должны появиться в парковых и пляжных зонах. Средства на модули Гладков предложил руководителям муниципалитетов взять из бюджетного фонда — одно такое стоит 300 тыс. рублей. Закончить эту работу требуется к апрелю и маю.