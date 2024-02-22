Платные парковки Белгорода в честь праздника станут бесплатными

Напомним, ранее белгородец пожаловался на опасную парковку у гипермаркета «Лента» после реконструкции улицы Щорса. По словам горожанина, изменения парковочного пространства сделали круговое движение автомобилей по нему максимально неудобным. Однако вносить изменения городские власти не планируют. В мэрии пояснили, что движение на парковке было разработано «с учётом пожеланий арендатора».