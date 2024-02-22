Платные парковки Белгорода в честь праздника станут бесплатными

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
В Белгороде 23 февраля платные парковки станут бесплатными. Как пояснили в Белгородском парковочном пространстве, в День защитника Отечества парковки вдоль улично-дорожной сети работают в бесплатном режиме. Что касается плоскостных парковок, изменений нет — они продолжат функционировать в штатном режиме.
До этого бесплатными парковки для жителей Белгорода были в период новогодних праздников.
Напомним, ранее белгородец пожаловался на опасную парковку у гипермаркета «Лента» после реконструкции улицы Щорса. По словам горожанина, изменения парковочного пространства сделали круговое движение автомобилей по нему максимально неудобным. Однако вносить изменения городские власти не планируют. В мэрии пояснили, что движение на парковке было разработано «с учётом пожеланий арендатора».