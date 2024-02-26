Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Парковка

В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам

26 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Парковка

Сергей Мещеряков ушёл с поста главы Белгородского парковочного пространства

Мещеряков написал заявление по собственному желанию, пишет «Открытый Белгород». В должности директора он работал с августа 2022 года.

МКУ «Белгородское парковочное пространство» покинул Сергей Мещеряков. Директор учреждения написал заявление по собственному желанию. Информацию подтвердили изданию в администрации города.

Сергей Мещеряков занимал должность главы учреждения с августа 2022 года.

Напомним, что в конце 2020 года директором компании стал Александр Агарков. До этого парковочное пространство со 2 сентября 2020 года возглавлял Борис Левченко. До него должность занимал Сергей Некипелов. Он покинул пост спустя две недели после трудоустройства.

Платные парковки Белгорода в честь праздника станут бесплатными
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка оставила авто во время тревоги и получила штраф за неправильную парковкуТаковы пожелания арендатора: парковку возле «Ленты» в Белгороде не хотят исправлятьПодарок для водителей: в Белгороде платные парковки временно станут бесплатными
#Город#Увольнение#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Белгородское парковочное пространство#Сергей Мещеряков
Подпишитесь
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
Возраст не помеха: сколько детей заключили браки в Белгородской области?
Сегодня, 08:26
Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха
Сегодня, 08:38
Военкома отправят в зону СВО после избиения женщины в Белгороде?
Сегодня, 07:58
Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива
Сегодня, 09:15