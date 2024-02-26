В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
МКУ «Белгородское парковочное пространство» покинул Сергей Мещеряков. Директор учреждения написал заявление по собственному желанию. Информацию подтвердили изданию в администрации города.
Сергей Мещеряков занимал должность главы учреждения с августа 2022 года.
Напомним, что в конце 2020 года директором компании стал Александр Агарков. До этого парковочное пространство со 2 сентября 2020 года возглавлял Борис Левченко. До него должность занимал Сергей Некипелов. Он покинул пост спустя две недели после трудоустройства.