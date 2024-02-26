В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам

Напомним, что в конце 2020 года директором компании стал Александр Агарков. До этого парковочное пространство со 2 сентября 2020 года возглавлял Борис Левченко. До него должность занимал Сергей Некипелов. Он покинул пост спустя две недели после трудоустройства.