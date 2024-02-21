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Published Сегодня, 09:31

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Скорая помощь

Женщина пострадала в результате взрыва: снарядом пробило крышу её дома

21 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Скорая помощь

По Белгородской области за день ударили 28 снарядами и 11 дронами

За минувшие сутки под обстрел ВСУ попали пять районов Белгородской области. Регион оказался под огнём со стороны Украины около 40 раз. Есть пострадавшая и разрушения. Подробную статистику сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

20 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область около 40 раз. Регион попал под миномётный обстрел и атаки беспилотников.

Сильнее всего накануне пострадали населённые пункты Шебекинского городского округа. ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов по посёлку Ленинский, в результате чего местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Один из снарядов пробил крышу частного дома женщины. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В этом же населённом пункте снаряды пробили крышу одного частного дома и прилетели во двор. Из-за взрывной волны во втором доме посекло фасад и забор, выбило окна и повредило хозпостройку. Ещё один снаряд прилетел на площадку сельхозпредприятия, осколками посекло фасад, окна и забор ещё одного частного дома.

В том же Шебекинском горокруге под атаками были Середа — с БПЛА сбросили два взрывных устройства, Новая Таволжанка — по селу выпустили шесть миномётных снарядов, Шебекино и Терезовка — по ним выпустили по четыре миномётных снаряда. В данных населённых пунктах обошлось без последствий.

В Грайворонском горокруге по Сподарюшино ударили пять раз, а окраину Дроновки атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, третий дрон повредил в селе инфраструктурный объект связи. Пострадавших и разрушений в двух сёлах нет.

В Белгородском районе Журавлёвку атаковали два БПЛА, а в Дубовском сельском поселении в результате отражения удара системой ПВО повреждена одна хозпостройка.

Ещё один беспилотник сбили в Голофеевке Волоконовского района. Обошлось без последствий.

В Теребрено Краснояружского района зафиксировали три прилёта и атаку четырёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Что происходит с пострадавшими при обстреле Белгорода в конце 2023 года?
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