Женщина пострадала в результате взрыва: снарядом пробило крышу её дома

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
20 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область около 40 раз. Регион попал под миномётный обстрел и атаки беспилотников.
Сильнее всего накануне пострадали населённые пункты Шебекинского городского округа. ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов по посёлку Ленинский, в результате чего местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Один из снарядов пробил крышу частного дома женщины. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
В этом же населённом пункте снаряды пробили крышу одного частного дома и прилетели во двор. Из-за взрывной волны во втором доме посекло фасад и забор, выбило окна и повредило хозпостройку. Ещё один снаряд прилетел на площадку сельхозпредприятия, осколками посекло фасад, окна и забор ещё одного частного дома.
В том же Шебекинском горокруге под атаками были Середа — с БПЛА сбросили два взрывных устройства, Новая Таволжанка — по селу выпустили шесть миномётных снарядов, Шебекино и Терезовка — по ним выпустили по четыре миномётных снаряда. В данных населённых пунктах обошлось без последствий.
В Грайворонском горокруге по Сподарюшино ударили пять раз, а окраину Дроновки атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, третий дрон повредил в селе инфраструктурный объект связи. Пострадавших и разрушений в двух сёлах нет.
В Белгородском районе Журавлёвку атаковали два БПЛА, а в Дубовском сельском поселении в результате отражения удара системой ПВО повреждена одна хозпостройка.
Ещё один беспилотник сбили в Голофеевке Волоконовского района. Обошлось без последствий.
В Теребрено Краснояружского района зафиксировали три прилёта и атаку четырёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.