Женщина пострадала в результате взрыва: снарядом пробило крышу её дома

В этом же населённом пункте снаряды пробили крышу одного частного дома и прилетели во двор. Из-за взрывной волны во втором доме посекло фасад и забор, выбило окна и повредило хозпостройку. Ещё один снаряд прилетел на площадку сельхозпредприятия, осколками посекло фасад, окна и забор ещё одного частного дома.