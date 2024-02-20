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Школа

Учёба началась с помехами, а в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»

20 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Школа
Не все белгородцы довольны смешанным форматом обучения в школах, в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро» о зарплате и пожертвованиях, а в столице региона объявили конкурс инвесторов для Белого квартала.

Как в Белгороде началась учёба

Не все белгородцы остались довольны смешанным форматом обучения в школах. С 19 февраля в областном центре началось очное обучение, однако некоторые дети продолжили учиться дистанционно.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков пришёл с проверкой в одну из городских школ. Попасть в здание оказалось нелегко. Как отметил губернатор, в здании не хватает ярких указателей маршрута движения до укрытия. Таблички есть, но они сливаются с интерьером. Также в школьном укрытии не оказалось стульев.

Родители также высказались по поводу обучения. Местная жительница сомневается в эффективности дистанционного обучения, поэтому детей пришлось отвести в школу, несмотря на страх. Ещё одна белгородка рассказала, что качество дистанта в их школе было настолько плохим, что учителям пришлось прислать ученикам карты уроков.

Недовольны смешанным форматом обучения и педагоги. По словам женщины, работающей учителем, уроки проходят тяжело, потому что детей, обучающихся из дома, не видно и не слышно.

«Сегодня был ад»: белгородские учителя и родители — о первом дне «смешанной» учёбы
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Ответ «Агро-Белогорья» ГК «Русагро»

В «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро» о зарплате и пожертвованиях. В холдинге заявили, что во многом видение стратегического развития у них и их партнёров совпадает. В частности, это касается выплат премий сотрудникам предприятий. В «Агро-Белогорье» также надеются, что «Русагро» присоединится к подобной практике и дополнит пакет стимулирования сотрудников холдинга.

Полностью совпадает позиция компаний и по поводу повышения зарплаты сотрудников. Требование увеличить ежемесячные выплаты на 30% поддержало руководство белгородской компании — Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Соответствующее решение, по данным ГК, принято ещё в прошлом году, а повысили зарплату с 1 января 2024 года.

Также руководство «Агро-Белогорья» готово поддержать решение направить 1 млрд рублей системе регионального здравоохранения. Но в компании надеются, что подобное социальное инвестирование будет регулярным и от «Русагро».

Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
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Инвесторы для «Белого квартала»

Руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов рассказал, каких инвесторов ищут для него. Пока конкурс объявлен только по пяти объектам. Основным критерием для отбора стал наиболее интересный бизнес-проект. Оценивать, в частности, будут содержание в плане количества рабочих мест, посетителей и оказываемых услуг, предложенных соискателем. Бизнес в Белом квартале, как считает руководитель проекта, должен быть социально ориентированным.

Отбор победителей состоится уже в марте. Проект по строительству начнут в конце лета, поскольку только в июле на участке будущего квартала закончатся археологические раскопки. Полностью завершить этот проект планируют в 2026 году.

Каких инвесторов и какие проекты ищут для «Белого квартала» в Белгороде?
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