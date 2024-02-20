Учёба началась с помехами, а в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Не все белгородцы остались довольны смешанным форматом обучения в школах. С 19 февраля в областном центре началось очное обучение, однако некоторые дети продолжили учиться дистанционно.
Накануне глава региона Вячеслав Гладков пришёл с проверкой в одну из городских школ. Попасть в здание оказалось нелегко. Как отметил губернатор, в здании не хватает ярких указателей маршрута движения до укрытия. Таблички есть, но они сливаются с интерьером. Также в школьном укрытии не оказалось стульев.
Родители также высказались по поводу обучения. Местная жительница сомневается в эффективности дистанционного обучения, поэтому детей пришлось отвести в школу, несмотря на страх. Ещё одна белгородка рассказала, что качество дистанта в их школе было настолько плохим, что учителям пришлось прислать ученикам карты уроков.
Недовольны смешанным форматом обучения и педагоги. По словам женщины, работающей учителем, уроки проходят тяжело, потому что детей, обучающихся из дома, не видно и не слышно.
В «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро» о зарплате и пожертвованиях. В холдинге заявили, что во многом видение стратегического развития у них и их партнёров совпадает. В частности, это касается выплат премий сотрудникам предприятий. В «Агро-Белогорье» также надеются, что «Русагро» присоединится к подобной практике и дополнит пакет стимулирования сотрудников холдинга.
Полностью совпадает позиция компаний и по поводу повышения зарплаты сотрудников. Требование увеличить ежемесячные выплаты на 30% поддержало руководство белгородской компании — Владимир Зотов и Лариса Ковалёва. Соответствующее решение, по данным ГК, принято ещё в прошлом году, а повысили зарплату с 1 января 2024 года.
Также руководство «Агро-Белогорья» готово поддержать решение направить 1 млрд рублей системе регионального здравоохранения. Но в компании надеются, что подобное социальное инвестирование будет регулярным и от «Русагро».
Руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов рассказал, каких инвесторов ищут для него. Пока конкурс объявлен только по пяти объектам. Основным критерием для отбора стал наиболее интересный бизнес-проект. Оценивать, в частности, будут содержание в плане количества рабочих мест, посетителей и оказываемых услуг, предложенных соискателем. Бизнес в Белом квартале, как считает руководитель проекта, должен быть социально ориентированным.
Отбор победителей состоится уже в марте. Проект по строительству начнут в конце лета, поскольку только в июле на участке будущего квартала закончатся археологические раскопки. Полностью завершить этот проект планируют в 2026 году.