Учёба началась с помехами, а в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»

В «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро» о зарплате и пожертвованиях. В холдинге заявили, что во многом видение стратегического развития у них и их партнёров совпадает. В частности, это касается выплат премий сотрудникам предприятий. В «Агро-Белогорье» также надеются, что «Русагро» присоединится к подобной практике и дополнит пакет стимулирования сотрудников холдинга.