«Сегодня был ад»: белгородские учителя и родители — о первом дне «смешанной» учёбы

Несмотря на плюсы, губернатор отметил и минусы: в здании не хватает ярких указателей маршрута движения до укрытия. По его словам, таблички в школе есть, но они сливаются с интерьером и в чрезвычайной ситуации будут непонятны для детей. В укрытии же не оказалось удобных стульев, там разместили только тумбочки под обувь.