«Сегодня был ад»: белгородские учителя и родители — о первом дне «смешанной» учёбы

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 08:44
Глава региона в понедельник посетил одну из школ Белгорода, чтобы посмотреть на организацию учебного процесса. Выбор пал на школу № 4. Вячеслав Гладков отметил, что в само учреждение попасть оказалось нелегко, так как везде замки, а вахтёр пустила его внутрь только потому, что знала, кто он такой.
Большинство родителей этой школы написали заявление на обучение в очном формате, но были и те, кто предпочёл учиться из дома. Для удобства школьников, обучающихся очно, разделили на три потока, а занятия проводят только на первом и втором этажах школы.
Несмотря на плюсы, губернатор отметил и минусы: в здании не хватает ярких указателей маршрута движения до укрытия. По его словам, таблички в школе есть, но они сливаются с интерьером и в чрезвычайной ситуации будут непонятны для детей. В укрытии же не оказалось удобных стульев, там разместили только тумбочки под обувь.
Зато аптечки в школе есть в достаточном количестве, но, отметил Гладков, лучше было бы их отсортировать: бинты к бинтами, жгуты к жгутам и так далее.
Одна женщина отметила, что сомневается в эффективности дистанционного обучения, поэтому ей «пришлось отводить детей» в школу, несмотря на их страх. Девушка утверждает, что учителя обучают детей на дистанте через свой телефон, а интернет в учреждении плохой.
Другая родительница, чей ребёнок учится в тавровской школе «Формула успеха», отметила, что качество дистанционного обучения было настолько плохим, что учителям пришлось отключиться и предоставить детям карты уроков. Региональный министр образования Андрей Милёхин посоветовал женщине обратиться к учителю и попросить проверить связь во внеурочное время, чтобы понять, как правильно нужно настроить технику.
Другая белгородка тоже осталась недовольна обучением в смешанном формате.
Пока дети, которые находятся в школе, слушают урок, заочники не знают, что делать, потому что интернет в школе очень слабый и уроки прерываются, учителей не видно и не слышно. Проведите нормальный интернет в школах или отправьте всех уже на дистант.
пишет девушка Вера
В мэрии белгородке объяснили, что дистанционное включение детей в очные уроки отработают в первые учебные дни, а администрации школы дали рекомендации по полноценному обучению детей, находящихся на дистанте. Карты уроков же будут использоваться учителями, но как «вспомогательный инструмент».
На этом жалобы родителей не закончились. Другие отмечали, что детей на дистанте для учителей во время уроков не существовало: «Камера в стену, ничего не видно с доски и не слышно учителя от слова совсем. Никаких карт урока не дали. По учёбе день впустую», — поделилась Татьяна.
Не обошлось и без обращений учителей, которые оказались недовольны смешанным форматом обучения. Свой комментарий в социальных сетях оставила женщина, работающая педагогом в школе. По её словам, уроки проходят тяжело, потому что детей, обучающихся из дома, не видно и не слышно.
И знаете, сегодня был ад, [ходишь — прим. ред.] возле этого ноутбука, как обезьяна с гранатой: тот кричит — неслышно, тот говорит — невидно. Ещё и дети в классе! <…> Мне как учителю всё равно, дистант или очка. Но когда был дистант, был полноценный урок, а сегодня… и тем хочется угодить, и тем! Но увы… на практике это оказалось не так радужно!
отметила учитель
Напомним, что 18 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов проверял готовность школ к началу очного обучения. Он просмотрел, в каком состоянии находятся школьные укрытия, проверил контрольно-пропускной режим и узнал у руководителей, как отрабатывались алгоритмы поведения при ЧС. До 19 февраля порядка восьми тысяч работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи.
Для родителей также придумали алгоритм оповещения, благодаря которому белгородцы будут узнавать, когда их ребёнок пришёл в школу и ушёл из неё. Однако дежурить в школах медики и силовые структуры не будут.
Отметим, что особую роль в выборе родителями формата обучения сыграл обстрел, случившийся 15 февраля. Многие белгородцы передумали отправлять ребёнка на очное обучение. В день трагедии погибли семь человек, включая годовалого ребёнка. Тогда обломки снаряда упали на школьный стадион и торговый центр.