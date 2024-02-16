Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей

Решено с понедельника открыть школы для тех детей, чьи родители согласились на очный формат обучения. Другие же, подписавшие документ на дистанционное обучение, продолжат учиться из дома. При этом в минобре отметили, что многие родители после обстрела Белгорода 15 февраля изменили своё решение и подписали документы на дистанционное обучение.