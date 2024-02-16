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Published Сегодня, 14:35

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Школа

Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей

16 февраля 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Школа

В Белгороде обсудили особенности обучения с 19 февраля

Встреча прошла с директорами школ и чиновниками. Они обсудили организацию дальнейшей работы, чтобы качество для всех детей — на очном и дистанционном обучениях — не страдало.

Мэр Белгорода Валентин Демидов и первый замминистра образования Белгородской области Андрей Мухартов встретились с сотрудниками управления образования и директорами школ, чтобы обсудить дальнейший формат обучения детей. С 19 февраля планировалось вернуть очный формат, однако каждый родитель может написать заявление на дистант.

Решено с понедельника открыть школы для тех детей, чьи родители согласились на очный формат обучения. Другие же, подписавшие документ на дистанционное обучение, продолжат учиться из дома. При этом в минобре отметили, что многие родители после обстрела Белгорода 15 февраля изменили своё решение и подписали документы на дистанционное обучение.

На встрече также обсудили вопросы совместного обучения для детей очного и дистанционного форматов: «Да, ещё есть вопросы с организацией труда педагогов, но все они решаемы», — заявил Мухартов.

15 февраля под обстрел ВСУ попала Харгора в Белгороде. В результате атаки погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё 19 человек ранены, 14 из них госпитализировали.

После случившейся трагедии многие белгородцы стали просить чиновников изменить решение насчёт формата обучения с очного на дистанционный. Вечером 15 февраля губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что с 19 февраля начнётся очное обучение.

Первый замминистра образования региона Андрей Мухартов обратился к родителям и отметил, что белгородцы сами вправе решить, как формат обучения выбрать. Также в школах с пониманием отнесутся, если родители передумают насчёт старого решения и выберут новый.

«Это ваш выбор»: чиновник минобра объяснил белгородцам решение о формате обучения
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#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Мухартов#Валентин Демидов#Александра Склярова#Формат обучения
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