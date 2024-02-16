От белгородского бизнеса требуют усилить меры безопасности после трагедии 15 февраля

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Мэрия Белгорода направила письма предпринимателям, в которых поручила местному бизнесу укрепить арендуемые помещения. Бизнес просят наклеить на окна бронеплёнку, укрепить входы блоками и разместить в зданиях аптечки. Сделать это необходимо до 22 февраля.
Указывается, что в аптечке должны быть:
О таких мерах безопасности попросили из-за неспокойной оперативной обстановки.
Вчера, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами из РСЗО «Вампир». Погибли семь человек, включая годовалого ребёнка, ещё 19 горожан ранены.
Аптечки с понедельника начали размещать в общественных местах, а также раздавать водителям школьных и общественных автобусов. Всего регион закупил 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек, рассчитанных на 20 человек.