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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Мэрия Белгорода поручила бизнесу укрепить здания на случай обстрелов

От белгородского бизнеса требуют усилить меры безопасности после трагедии 15 февраля

16 февраля 2024, 12:22
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода поручила бизнесу укрепить здания на случай обстрелов

Соответствующее письмо отправили предпринимателям города, сообщили в Telegram-канале «Белгород № 1». От предприятий требуют оклеить окна бронеплёнкой, разместить внутри аптечки и укрепить входы фундаментными блоками.

Мэрия Белгорода направила письма предпринимателям, в которых поручила местному бизнесу укрепить арендуемые помещения. Бизнес просят наклеить на окна бронеплёнку, укрепить входы блоками и разместить в зданиях аптечки. Сделать это необходимо до 22 февраля.

Указывается, что в аптечке должны быть:

  • пять штук турникета с металлическим воротком:
  • пять эластичных жгутов;
  • десять бинтов размером 7 см на 14 см;
  • пять гемостатических губок;
  • пять индивидуальных перевязочных пакетов;
  • десять одноразовых нитриловых перчаток;
  • один маркер;
  • один медицинский подсумок;
  • два двухсторонних термоодеяла.

О таких мерах безопасности попросили из-за неспокойной оперативной обстановки.

Письмо предпринимателям БелгородаПисьмо предпринимателям Белгорода
Письмо предпринимателям Белгорода
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Вчера, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами из РСЗО «Вампир». Погибли семь человек, включая годовалого ребёнка, ещё 19 горожан ранены.

Аптечки с понедельника начали размещать в общественных местах, а также раздавать водителям школьных и общественных автобусов. Всего регион закупил 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек, рассчитанных на 20 человек.

Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов
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#Город#Белгородская область#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Укрепление
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