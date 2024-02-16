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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Школа

«Это ваш выбор»: чиновник минобра объяснил белгородцам решение о формате обучения

16 февраля 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney
Школа

Белгородский чиновник Мухартов высказал своё мнение насчёт формата обучения

Первый замминистра образования региона обратился к родителям с просьбой выбрать комфортный для их детей формат обучения. По словам Мухартова, школы и министерство обязательно пойдут навстречу жителям, если они в какой-то момент передумают и примут другое решение.

К родителям белгородских школьников обратился первый заместитель министра образования региона Андрей Мухартов. Он отметил, что хотел бы высказать своё мнение насчёт формата обучения школьников в неспокойное время: «Это мнение бывшего учителя, мнение отца и мнение чиновника. Уж очень много сегодня зависит от школы, от учителей, от образования в целом», — добавил он.

Чиновник объяснил, что с 19 февраля в регионе возобновляется обучение в очном формате. Однако каждый родитель вправе сам выбрать: отправлять ребёнка в школу или оставить дома на учёбе в дистанционном формате.

Выберите очный формат и приходите на занятия. Выберите дистанционную форму — и пусть ребёнок остаётся на занятиях у домашнего компьютера. Если вы через несколько дней поменяете свой выбор, это не страшно. Потому что это ВАШ ВЫБОР и мы относимся к нему с уважением.
Андрей Мухартов

Чиновник добавил, что, если у родителей появятся какие-либо вопросы и проблемы касательно обучения, в министерстве будут их решать, придумывая новые пути.

Накануне Белгород вновь попал под сильнейший обстрел ВСУ. Погибли семеро человек, ранены 19. Повреждения зафиксировали в том числе рядом со школой.

Родители школьников попросили ответить, останется ли решение об очном обучении в силе. Губернатор Вячеслав Гладков эту информацию подтвердил.

Решение о возвращении белгородских детей на очное обучение подтвердил губернатор
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#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Мухартов#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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