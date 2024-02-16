«Это ваш выбор»: чиновник минобра объяснил белгородцам решение о формате обучения

К родителям белгородских школьников обратился первый заместитель министра образования региона Андрей Мухартов. Он отметил, что хотел бы высказать своё мнение насчёт формата обучения школьников в неспокойное время: «Это мнение бывшего учителя, мнение отца и мнение чиновника. Уж очень много сегодня зависит от школы, от учителей, от образования в целом», — добавил он.