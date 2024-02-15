Решение о возвращении белгородских детей на очное обучение подтвердил губернатор

Posted Вчера, 16:51
Published Вчера, 16:51
Modified Вчера, 17:23
Updated Вчера, 17:23
Губернатор подтвердил, что решение о возвращении детей на очное обучение с 19 февраля не изменяется.
«Мы сегодня видели страшные кадры: погибли люди, которые находились не в помещении. Поэтому у родителей есть выбор. Ответственность никто не собирается перекладывать, она была и остаётся на губернаторе, мэре, директоре школы. Но право выбора должно быть. Опросили всех, сегодня повторно обзванивали. Есть ещё несколько дней — принимайте решение».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона Вячеслав Гладков ранее представил обновлённую информацию о погибших в результате нападения ВСУ на городской центр. Жизнь лишилась маленькая девочка Валентина, которой был всего год. Один из пострадавших мужчин ушёл из жизни во время операции.