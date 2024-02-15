Решение о возвращении белгородских детей на очное обучение подтвердил губернатор

Вячеслав Гладков подтвердил решение о возвращении детей на очное обучение

Решение о возвращении детей на очное обучение с 19 февраля остается неизменным, однако родителям предоставляется выбор оставить своих детей на дистанционном обучении или вернуть их в школы, при этом губернатор Белгородской области берет на себя ответственность за принятые меры.