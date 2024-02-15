Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 16:51

Published Вчера, 16:51

Modified Вчера, 17:23

Updated Вчера, 17:23

Обучение

Решение о возвращении белгородских детей на очное обучение подтвердил губернатор

15 февраля 2024, 16:51
Фото: 1MI
Обучение

Вячеслав Гладков подтвердил решение о возвращении детей на очное обучение

Решение о возвращении детей на очное обучение с 19 февраля остается неизменным, однако родителям предоставляется выбор оставить своих детей на дистанционном обучении или вернуть их в школы, при этом губернатор Белгородской области берет на себя ответственность за принятые меры.

Губернатор подтвердил, что решение о возвращении детей на очное обучение с 19 февраля не изменяется.

«Мы сегодня видели страшные кадры: погибли люди, которые находились не в помещении. Поэтому у родителей есть выбор. Ответственность никто не собирается перекладывать, она была и остаётся на губернаторе, мэре, директоре школы. Но право выбора должно быть. Опросили всех, сегодня повторно обзванивали. Есть ещё несколько дней — принимайте решение».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков ранее представил обновлённую информацию о погибших в результате нападения ВСУ на городской центр. Жизнь лишилась маленькая девочка Валентина, которой был всего год. Один из пострадавших мужчин ушёл из жизни во время операции.

Читайте также:
«Одной из прохожих оторвало руку»: белгородка — об обстреле 15 февраляПогибли пять человек: фоторепортаж с места трагедии 15 февраля в БелгородеВ Белгороде восстановить дома после обстрела ВСУ обещают до 10 февраля
#Город#Общество#Белгородская область#Образование#Белгород#Татьяна Лукащева#Ответственность#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Число погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи
Вчера, 17:42
«Смешанные чувства». Белгород снова переживает страшную трагедию и хоронит близких
Вчера, 15:24
В результате обстрела на стадионе ранило 8-летнюю девочку и её бабушку
Вчера, 15:21
В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии
Вчера, 16:44
Погиб годовалый ребёнок, ранены 20 человек. Что известно об обстреле Белгорода?
Вчера, 15:41