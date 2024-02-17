В Белгороде 8000 работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
По данным градоначальника, 8000 работников образовательных организаций Белгорода прошли курсы по оказанию доврачебной медпомощи. Занятия проводили специалисты центра медицины катастроф Белгородской области.
Они рассказывали, как остановить кровотечение, в каких случаях и как транспортировать пострадавшего, что делать при переломах.
Мэр отметил, что курсы проходили в январе и феврале в школах, детских садах и учреждениях допобразования.
Напомним, с 19 февраля школьники смогут выйти на очное обучение. Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, специальные дежурства медиков в образовательных организациях не предусмотрены, поскольку педагоги прошли курсы по оказанию первой помощи.