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В Белгороде 8000 работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи

В Белгороде 8000 работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи

17 февраля 2024, 08:46
Фото:  Telegram-канал Валентина Демидова
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр областного центра Валентин Демидов. По его данным, курсы проходили в школах, детских садах и учреждениях допобразования.

По данным градоначальника, 8000 работников образовательных организаций Белгорода прошли курсы по оказанию доврачебной медпомощи. Занятия проводили специалисты центра медицины катастроф Белгородской области.

Они рассказывали, как остановить кровотечение, в каких случаях и как транспортировать пострадавшего, что делать при переломах.

Мэр отметил, что курсы проходили в январе и феврале в школах, детских садах и учреждениях допобразования.

Напомним, с 19 февраля школьники смогут выйти на очное обучение. Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, специальные дежурства медиков в образовательных организациях не предусмотрены, поскольку педагоги прошли курсы по оказанию первой помощи.

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#Медицина#Курсы#Образование#Школы#Детские сады#Работники#Белгород#Кристина Семенчук#Первая помощь#Учреждения допобразования
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