Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода

С 19 февраля школы, которые находятся за 20 километров от границы, приступают к очному обучению. Вячеслав Гладков сообщил, что для родителей провели разъяснительные мероприятия. Пять муниципалитетов, Белгород, а также Яковлевский горокруг и Мелихово Корочанского района приняли решение о формате учебы. Большинство, 80%, поддержали очное обучение. Кроме того, глава региона напомнил, что дети имеют возможность продолжить учёбу на дистанционном обучении. Этот вариант также предоставляется школой. Однако некоторые белгородцы ранее жаловались на отсутствие возможности выбора в некоторых школах.