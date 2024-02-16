Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как заявил мэр Белгорода Валентин Демидов на сегодняшней встрече с руководителями образовательных учреждений в школе №31, «ключевая задача — обсудить и обеспечить права горожан на образование». Далее он рассказал следующее:
«Я встречался не так давно с представителями наших городских предприятий. Крупного и среднего бизнеса. У них очень чёткое мнение. И оно основывается на общении со своим коллективом. Если дистант будет продолжаться — неизбежен процесс оттока людей. Это один из решающих факторов. Начнут переводить детей в другие регионы».
Особенно ситуация касается «успешных детей», которым важно получить и обеспечить хорошее образование. Отток повлияет на систему образования, т. к. повлечёт необходимость её изменения, изменения структуры, а также придётся «рассмотреть новые направления». Так, «удержать эти процессы» чиновник назвал совместной задачей. Однако в конце глава города добавил, что решение должно быть общим.
«Мы точно должны предоставить, моё личное мнение, право. Оно есть, его никто не отнимал. Те, кто хочет обучаться в очном формате, должны иметь такую возможность. Школы в Донецке, в Луганске это право обеспечивают. Хорошо ли, плохо ли? Каким способом? Это уже второй вопрос».
С 19 февраля школы, которые находятся за 20 километров от границы, приступают к очному обучению. Вячеслав Гладков сообщил, что для родителей провели разъяснительные мероприятия. Пять муниципалитетов, Белгород, а также Яковлевский горокруг и Мелихово Корочанского района приняли решение о формате учебы. Большинство, 80%, поддержали очное обучение. Кроме того, глава региона напомнил, что дети имеют возможность продолжить учёбу на дистанционном обучении. Этот вариант также предоставляется школой. Однако некоторые белгородцы ранее жаловались на отсутствие возможности выбора в некоторых школах.