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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Белгородцев предупредили о дополнительном опросе по формату обучения

У белгородцев уточняют, выйдут ли их дети на очное обучение с 19 февраля

16 февраля 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев предупредили о дополнительном опросе по формату обучения

Классные руководители опрашивают родителей, согласившихся на очное обучение детей, и уточняют, придут ли ученики в классы 19 февраля. В министерстве образования области объяснили, что это необходимо для планирования нагрузки учителей.
Сюжет
Школы

Классные руководители обзванивают белгородцев, согласившихся на очное обучение детей, и уточняют, пойдут ли учащиеся в школы 19 февраля. В министерстве образования региона объяснили, зачем это нужно.

Как пояснил первый замминистра образования Андрей Мухартов, важно узнать, сколько детей придёт на занятия, которые начнутся в понедельник. Это необходимо для того, чтобы заказать продукты в столовые, спланировать нагрузку учителей, а также представить родителям необходимую информацию по режиму дня. Белгородцев просят отнестись к уточняющему опросу с пониманием.

В связи с тем, что родители имеют право выбрать формат обучения, и если захотят изменить его, подобное общение становится регулярным, и мы просим отнестись к этому с пониманием.
Андрей Мухартов

Ранее Мухартов объяснил белгородцам решение о формате обучения, назвав это «их выбором». С понедельника возобновляется очное обучение, но родители вправе сами решать, как будет учиться их ребёнок — очно или дистанционно. Более того, у жителей есть возможность свой выбор изменить.

«Это ваш выбор»: чиновник минобра объяснил белгородцам решение о формате обучения
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#Белгородская область#Образование#Школы#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Мухартов#Дистанционка#Очное обучение
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