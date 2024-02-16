У белгородцев уточняют, выйдут ли их дети на очное обучение с 19 февраля

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Классные руководители обзванивают белгородцев, согласившихся на очное обучение детей, и уточняют, пойдут ли учащиеся в школы 19 февраля. В министерстве образования региона объяснили, зачем это нужно.
Как пояснил первый замминистра образования Андрей Мухартов, важно узнать, сколько детей придёт на занятия, которые начнутся в понедельник. Это необходимо для того, чтобы заказать продукты в столовые, спланировать нагрузку учителей, а также представить родителям необходимую информацию по режиму дня. Белгородцев просят отнестись к уточняющему опросу с пониманием.
В связи с тем, что родители имеют право выбрать формат обучения, и если захотят изменить его, подобное общение становится регулярным, и мы просим отнестись к этому с пониманием.
Андрей Мухартов
Ранее Мухартов объяснил белгородцам решение о формате обучения, назвав это «их выбором». С понедельника возобновляется очное обучение, но родители вправе сами решать, как будет учиться их ребёнок — очно или дистанционно. Более того, у жителей есть возможность свой выбор изменить.