У белгородцев уточняют, выйдут ли их дети на очное обучение с 19 февраля

Как пояснил первый замминистра образования Андрей Мухартов, важно узнать, сколько детей придёт на занятия, которые начнутся в понедельник. Это необходимо для того, чтобы заказать продукты в столовые, спланировать нагрузку учителей, а также представить родителям необходимую информацию по режиму дня. Белгородцев просят отнестись к уточняющему опросу с пониманием.