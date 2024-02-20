12 друзей «Белого квартала»: сколько инвесторов хотят привлечь к развитию проекта?

Как рассказал руководитель проекта, «Белый квартал» в целом состоит из 12 объектов, включая крупные торговые галереи. Так, к работе над ними также хотят привлечь не менее 12 инвесторов, т. е. по одному на каждую составляющую. Однако итоговых победителей после окончания всех конкурсных этапов, отметил Дмитрий Разумов, может быть и больше: