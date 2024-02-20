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Белый квартал

12 друзей «Белого квартала»: сколько инвесторов хотят привлечь к развитию проекта?

20 февраля 2024, 10:54
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Белый квартал

К работе над «Белым кварталом» в Белгороде привлекут не менее 12 инвесторов

Проект «Белый квартал» состоит из 12 объектов, как рассказал руководитель проекта Дмитрий Разумов. Поэтому к работе привлекут не менее 12 инвесторов. Однако их может стать и больше при налаживании совместной работы. Также мужчина рассказал, что команде хотелось бы сотрудничать и с «Туризм.РФ».

Как рассказал руководитель проекта, «Белый квартал» в целом состоит из 12 объектов, включая крупные торговые галереи. Так, к работе над ними также хотят привлечь не менее 12 инвесторов, т. е. по одному на каждую составляющую. Однако итоговых победителей после окончания всех конкурсных этапов, отметил Дмитрий Разумов, может быть и больше:

«С одним объектом сможет работать и группа инвесторов, если они договорятся и предложат единый проект».

Однако к проекту планируют привлечь компанию «Туризм.РФ» для строительства пяти- и четырехзвёздочных отелей вместе с федеральными операторами. Потому что, как пояснил Разумов, на территории «Белого квартала» хотелось бы видеть «гостиницы, которые смогут удовлетворить все потребности наших гостей».

«Мы проведём конкурс поэтапно. Сегодня объявлены 5 лотов, а остальные будут объявлены до конца сентября. Мы строго следуем графику и даже опережаем его немного».
Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»
Концепция «Белого квартала»Концепция «Белого квартала»
Концепция «Белого квартала»
Фото: Bel.ru

Также руководитель команды проекта «Белый квартал» рассказал о критериях, по которым отберут потенциальных инвесторов. Главное требование заключается в том, чтобы представленные бизнес-проекты являлись интересными и способствовали развитию Белгорода. Организаторы решили провести конкурс в несколько этапов.

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