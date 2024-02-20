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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

Белый квартал

Каких инвесторов и какие проекты ищут для «Белого квартала» в Белгороде?

20 февраля 2024, 09:37
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Белый квартал

В Белгороде объявили конкурс инвесторов для проекта «Белый квартал»

Сегодня руководитель проекта «Белый квартал» рассказал, по каким критериям будут отбирать инвесторов и что от них ждут. Так, предложенные бизнес-проекты должны быть интересными и полезными для развития Белгорода. Конкурс разделили на несколько этапов. Сейчас — по первым 5 объектам.

Дмитрий Разумов рассказал, что на сегодня конкурс объявлен только по пяти объектам. Основной критерий отбора инвесторов — наиболее интересный бизнес-проект. Оценивать будут его содержание в плане количества рабочих мест, посетителей и оказываемых услуг, предложенных соискателем:

«Ожидаем бизнес-модели, которые покажут, как именно в их понимании должен развиваться бизнес на всех „этажах“ планируемого проекта. Оценивается также ситуация по инвестору: наличие и отсутствие задолженностей по налогам. В первую очередь мы привлекаем социально активный бизнес, который будет не только зарабатывать деньги, но и вкладываться в инфраструктуру и развитие нашего города».

Также бизнес, который предложат развивать в «Белом квартале», должен быть социально-ориентированным и давать «какие-то новые функции для горожан и гостей» Белгорода. К примеру, новые рестораны, зоны, сервисы.

«Идеи могут быть всевозможными, поэтому ждём всех в гости и готовы предоставить возможность участия в конкурсе».
Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»

Отбор победителей пройдёт в марте. Сам проект по строительству начнут в этот строительный сезон, в конце лета, т. к. только в июле закончат археологические изыскания на данной территории.

Напомним, что в настоящее время проводится реставрация Белого квартала. А осенью в процессе работы археологи обнаружили под землёй древние артефакты и даже могилы.

Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в БелгородеПроект "Белый квартал" в Белгороде
Проект "Белый квартал" в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Весь проект, полностью, планируем завершить к концу 2026 года. Однако часть объектов построят в этом году и введут в эксплуатацию к концу уже 2025 года».
Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»

Влияет на сроки и то, что вдоль улицы 50-летия Белгородской области всё ещё не завершена процедура сноса аварийных объектов.

Концепция «Белого квартал»Концепция «Белого квартал»
Концепция «Белого квартал»
Фото: Участники проекта

Напомним, что создаётся новый район между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом. Объём инвестиций проекта — 10,4 миллиарда рублей.

Также ранее стало известно, что правительство Белгорода и регион займутся установкой сетей, возведением концертного зала, парковки и тоннеля, в то время как частные предприниматели осуществят строительство гостиниц и ресторанов.

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