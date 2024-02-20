Каких инвесторов и какие проекты ищут для «Белого квартала» в Белгороде?

В Белгороде объявили конкурс инвесторов для проекта «Белый квартал»

Сегодня руководитель проекта «Белый квартал» рассказал, по каким критериям будут отбирать инвесторов и что от них ждут. Так, предложенные бизнес-проекты должны быть интересными и полезными для развития Белгорода. Конкурс разделили на несколько этапов. Сейчас — по первым 5 объектам.

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