Каких инвесторов и какие проекты ищут для «Белого квартала» в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Дмитрий Разумов рассказал, что на сегодня конкурс объявлен только по пяти объектам. Основной критерий отбора инвесторов — наиболее интересный бизнес-проект. Оценивать будут его содержание в плане количества рабочих мест, посетителей и оказываемых услуг, предложенных соискателем:
«Ожидаем бизнес-модели, которые покажут, как именно в их понимании должен развиваться бизнес на всех „этажах“ планируемого проекта. Оценивается также ситуация по инвестору: наличие и отсутствие задолженностей по налогам. В первую очередь мы привлекаем социально активный бизнес, который будет не только зарабатывать деньги, но и вкладываться в инфраструктуру и развитие нашего города».
Также бизнес, который предложат развивать в «Белом квартале», должен быть социально-ориентированным и давать «какие-то новые функции для горожан и гостей» Белгорода. К примеру, новые рестораны, зоны, сервисы.
«Идеи могут быть всевозможными, поэтому ждём всех в гости и готовы предоставить возможность участия в конкурсе».
Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»
Отбор победителей пройдёт в марте. Сам проект по строительству начнут в этот строительный сезон, в конце лета, т. к. только в июле закончат археологические изыскания на данной территории.
Напомним, что в настоящее время проводится реставрация Белого квартала. А осенью в процессе работы археологи обнаружили под землёй древние артефакты и даже могилы.
«Весь проект, полностью, планируем завершить к концу 2026 года. Однако часть объектов построят в этом году и введут в эксплуатацию к концу уже 2025 года».
Дмитрий Разумов, руководитель проекта «Белый квартал»
Влияет на сроки и то, что вдоль улицы 50-летия Белгородской области всё ещё не завершена процедура сноса аварийных объектов.
Напомним, что создаётся новый район между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом. Объём инвестиций проекта — 10,4 миллиарда рублей.
Также ранее стало известно, что правительство Белгорода и регион займутся установкой сетей, возведением концертного зала, парковки и тоннеля, в то время как частные предприниматели осуществят строительство гостиниц и ресторанов.