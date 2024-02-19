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Система оповещения

Ракетную опасность объявили в Белгороде: жителей просят уйти в укрытия

19 февраля 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

В городе запущена сирена. Информации о том, оправдалась ли угроза, пока нет.

Вечером 19 февраля в Белгороде объявили ракетную опасность. В городе включали сирену. Жителей попросили немедленно спуститься в укрытия.

Кроме Белгорода, предупреждение о ракетной опасности действовало в Белгородском районе.

Информации о том, подтвердилась ли угроза, пока нет.

Дополнение: отбой ракетной опасности в Белгороде и районе объявили в 17:56.

Ракетную опасность накануне объявляли в Валуйках. Спустя время стало известно, что в горокруге нашли взрывоопасный предмет. По словам губернатора, опасную находку обезвредили, обошлось без последствий.

Тем временем 19 февраля регион несколько раз попадал под обстрел. Пострадали частные дома, а также ЛЭП и инфраструктурный объект связи.

Гладков сообщил об опасных находках в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Сирена#Укрытия#Ракетная опасность
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