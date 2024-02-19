Ракетную опасность объявили в Белгороде: жителей просят уйти в укрытия

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Вечером 19 февраля в Белгороде объявили ракетную опасность. В городе включали сирену. Жителей попросили немедленно спуститься в укрытия.
Кроме Белгорода, предупреждение о ракетной опасности действовало в Белгородском районе.
Информации о том, подтвердилась ли угроза, пока нет.
Дополнение: отбой ракетной опасности в Белгороде и районе объявили в 17:56.
Ракетную опасность накануне объявляли в Валуйках. Спустя время стало известно, что в горокруге нашли взрывоопасный предмет. По словам губернатора, опасную находку обезвредили, обошлось без последствий.
Тем временем 19 февраля регион несколько раз попадал под обстрел. Пострадали частные дома, а также ЛЭП и инфраструктурный объект связи.