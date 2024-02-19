ВСУ обстреляли дома белгородцев

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Под обстрел ВСУ попало село Тишанка в Волоконовском районе. В результате атаки никто не пострадал, но в населённом пункте зафиксировали разрушения.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь. Кроме того, задело линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Вскоре они приступят к ликвидации последствий обстрела.
Ранее дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Под удар попал инфраструктурный объект. Других последствий атаки в населённом пункте не зафиксировали.
Добавим, что 19 февраля под огнём также было приграничье Брянской и Курской областей. В брянском селе Новые Юрковичи пострадали двое жителей.