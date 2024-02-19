ВСУ обстреляли дома белгородцев

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь. Кроме того, задело линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Вскоре они приступят к ликвидации последствий обстрела.