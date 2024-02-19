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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Разрушения после обстрела, фото архивное

ВСУ обстреляли дома белгородцев

19 февраля 2024, 13:05
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото архивное

ВСУ атаковали Тишанку в Белгородской области

Под огонь ВСУ 19 февраля попало село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждения получили два частных дома и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Тишанка в Волоконовском районе. В результате атаки никто не пострадал, но в населённом пункте зафиксировали разрушения.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь. Кроме того, задело линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Вскоре они приступят к ликвидации последствий обстрела.

Ранее дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Под удар попал инфраструктурный объект. Других последствий атаки в населённом пункте не зафиксировали.

Добавим, что 19 февраля под огнём также было приграничье Брянской и Курской областей. В брянском селе Новые Юрковичи пострадали двое жителей.

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село: есть разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Тишанка#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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