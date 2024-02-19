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ВСУ атаковали Мокрую Орловку в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село: есть разрушения

19 февраля 2024, 11:53
Фото: Bel.ru

ВСУ атаковали Мокрую Орловку в Белгородской области

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село в Грайворонском округе. Повреждён инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

19 февраля ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Населённый пункт подвергся удару с дрона-камикадзе, сообщил сегодня в 14:43 губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удар попал инфраструктурный объект связи. В результате происшествия пострадавших нет. На место уже выехали оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали село Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области. В результате обстрела ранения получили двое местных жителей. Их уже госпитализировали. В населённом пункте повреждения получили несколько административных зданий и спецтехника.

В соседней Курской области под обстрел противника попали сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе. Никто не пострадал, однако задело частные домовладения.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Мокрая орловка#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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