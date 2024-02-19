Дрон-камикадзе атаковал белгородское село: есть разрушения

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
19 февраля ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Населённый пункт подвергся удару с дрона-камикадзе, сообщил сегодня в 14:43 губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под удар попал инфраструктурный объект связи. В результате происшествия пострадавших нет. На место уже выехали оперативные службы.
Ранее ВСУ атаковали село Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области. В результате обстрела ранения получили двое местных жителей. Их уже госпитализировали. В населённом пункте повреждения получили несколько административных зданий и спецтехника.
В соседней Курской области под обстрел противника попали сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе. Никто не пострадал, однако задело частные домовладения.