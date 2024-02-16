Мужчину контузило при обстреле белгородского приграничья

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
При обстреле в Грайворонском горокруге контузило мужчину. Под обстрел ВСУ попали окраины сёл Глотово и Безымено.
Как сообщается, один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Пострадал водитель. В автомобилей выбило лобовое стекло. Сам мужчина получил контузию. Жителя региона уже везут в больницу и оказывают необходимую помощь.
В результате обстрела пострадала ЛЭП. Под отключение попадают абоненты села Безымено. У восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.