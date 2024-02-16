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Published Сегодня, 19:29

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В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

Мужчину контузило при обстреле белгородского приграничья

16 февраля 2024, 19:29
Фото: 1MI

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

Снаряд разорвался перед машиной на трассе. Пострадавшего везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

При обстреле в Грайворонском горокруге контузило мужчину. Под обстрел ВСУ попали окраины сёл Глотово и Безымено.

Как сообщается, один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Пострадал водитель. В автомобилей выбило лобовое стекло. Сам мужчина получил контузию. Жителя региона уже везут в больницу и оказывают необходимую помощь.

В результате обстрела пострадала ЛЭП. Под отключение попадают абоненты села Безымено. У восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

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