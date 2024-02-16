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Published Сегодня, 20:52

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

Ракетную опасность объявили в Белгороде и трёх районах

Ракетную опасность впервые объявили в двух районах Белгородской области

16 февраля 2024, 20:52
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявили в Белгороде и трёх районах

Впервые оповещения получили жители Губкинского и Старооскольского горокругов. Предупреждения от МЧС поступили ближе к полуночи.

Поздно вечером 16 февраля МЧС объявило ракетную опасность в нескольких районах. Так, предупреждения получили жители Белгорода и Белгородского района.

Помимо этого, опасность впервые объявили в Губкинском и Старооскольском горокругах.

Оповещения жителям поступили примерно в 23:40. Подробностей о возможных последствиях на момент публикации не было.

Ранее жители Белгорода и Белгородского района сообщали, что слышали громкие звуки. Однако тогда белгородцев заверили, что это была работа ВС РФ.

Напомним, что вечером 16 февраля в результате обстрела Грайворонского горокруга постралал мужчина — у него контузия. Снаряд разорвался прямо перед его машиной.

Будут ли проводить очные уроки при ракетной опасности?
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Губкинский горокруг#СВО#Старооскольский горокруг#Ракетная опасность
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