Ракетную опасность впервые объявили в двух районах Белгородской области

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Поздно вечером 16 февраля МЧС объявило ракетную опасность в нескольких районах. Так, предупреждения получили жители Белгорода и Белгородского района.
Помимо этого, опасность впервые объявили в Губкинском и Старооскольском горокругах.
Оповещения жителям поступили примерно в 23:40. Подробностей о возможных последствиях на момент публикации не было.
Ранее жители Белгорода и Белгородского района сообщали, что слышали громкие звуки. Однако тогда белгородцев заверили, что это была работа ВС РФ.
Напомним, что вечером 16 февраля в результате обстрела Грайворонского горокруга постралал мужчина — у него контузия. Снаряд разорвался прямо перед его машиной.