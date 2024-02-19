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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Последствия обстрела, архивное фото

Четыре частных дома пострадали при новой атаке на Белгородскую область

19 февраля 2024, 14:31
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ обстреляли Заречье-Первое в Белгородской области

В результате обстрела выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 19 февраля попало село Заречье-Первое в Грайворонском горокруге. Повреждено четыре дома. В них выбило окна, посекло фасады и заборы. Подомовой обход продолжается.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Это не первый обстрел региона за сегодняшний день. Ранее при обстреле Тишанки в Волоконовском районе пострадали два частных дома, а также линия электропередачи.

Помимо этого, ВСУ ударили дроном-камикадзе по Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Кроме того, под ударом с утра были приграничные Курская и Брянская области.

ВСУ обстреляли дома белгородцев
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