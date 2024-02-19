Четыре частных дома пострадали при новой атаке на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Под обстрел ВСУ 19 февраля попало село Заречье-Первое в Грайворонском горокруге. Повреждено четыре дома. В них выбило окна, посекло фасады и заборы. Подомовой обход продолжается.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Это не первый обстрел региона за сегодняшний день. Ранее при обстреле Тишанки в Волоконовском районе пострадали два частных дома, а также линия электропередачи.
Помимо этого, ВСУ ударили дроном-камикадзе по Мокрой Орловке в Грайворонском горокруге. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.