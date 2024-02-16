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Дядя погибшей в Белгороде девочки рассказал о трагедии

«Теперь некого поздравлять»: дядя погибшей в Белгороде девочки высказался о трагедии

16 февраля 2024, 11:01
Фото: 1MI

Дядя погибшей в Белгороде девочки рассказал о трагедии

Дядя годовалой Валерии, погибшей накануне в коляске при обстреле Белгорода, рассказал, что не смог приехать на день рождения к племяннице. Год Лере исполнился только недавно. Теперь мужчина жалеет, что нечасто бывал в гостях у брата. Подробности сообщает RT.

Дядя погибшей 15 февраля из-за обстрела ВСУ годовалой Валерии рассказал, о случившейся трагедии. Мужчина теперь жалеет, что редко бывал в гостях у своего брата.

Всего неделю назад малышке исполнился год. В семье в тот день устроили праздник, но дядя не смог присутствовать из-за болезни. Мужчина планировал приехать к племяннице 17 февраля, но она трагически погибла.

«Теперь некого поздравлять и некому подарок дарить. Жалею, что не получалось часто бывать в гостях у брата, последний раз я Лерочку держал на руках месяц назад», — рассказал изданию мужчина.

У погибшей девочки есть старшая сестра шести лет. В момент обстрела она была в детсаду и не пострадала.

Ранее стали известны имена погибших в результате обстрела Белгорода. В их числе годовалая девочка — дочь студента медколледжа БелГУ Дмитрия. В момент атаки бабушка вместе с малышкой гуляла по школьному стадиону на улице Спортивной. Осколок пробил коляску, где она находилась.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
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