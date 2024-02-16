«Теперь некого поздравлять»: дядя погибшей в Белгороде девочки высказался о трагедии

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Дядя погибшей 15 февраля из-за обстрела ВСУ годовалой Валерии рассказал, о случившейся трагедии. Мужчина теперь жалеет, что редко бывал в гостях у своего брата.
Всего неделю назад малышке исполнился год. В семье в тот день устроили праздник, но дядя не смог присутствовать из-за болезни. Мужчина планировал приехать к племяннице 17 февраля, но она трагически погибла.
«Теперь некого поздравлять и некому подарок дарить. Жалею, что не получалось часто бывать в гостях у брата, последний раз я Лерочку держал на руках месяц назад», — рассказал изданию мужчина.
У погибшей девочки есть старшая сестра шести лет. В момент обстрела она была в детсаду и не пострадала.