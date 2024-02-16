«Теперь некого поздравлять»: дядя погибшей в Белгороде девочки высказался о трагедии

Дядя погибшей в Белгороде девочки рассказал о трагедии

Дядя годовалой Валерии, погибшей накануне в коляске при обстреле Белгорода, рассказал, что не смог приехать на день рождения к племяннице. Год Лере исполнился только недавно. Теперь мужчина жалеет, что нечасто бывал в гостях у брата. Подробности сообщает RT.