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Posted Вчера, 10:37

Published Вчера, 10:37

Modified Вчера, 10:37

Updated Вчера, 10:37

Пожар в Томаровке

В горевшей квартире в трёхэтажке под Белгородом нашли тело женщины

14 февраля 2024, 10:37
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в Томаровке

Белгородка погибла при пожаре в квартире

Происшествие случилось в трёхэтажном доме в посёлке Яковлевского городского округа. Пожарные обнаружили тело погибшей после полной ликвидации возгорания. Подробности сообщили в региональном МЧС.
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Пожар

13 февраля в Белгородской области зарегистрировали три пожара: вспыхнули квартира, автомобиль и неэксплуатируемое строение. В горевшей квартире трёхэтажного дома в Томаровке Яковлевского округа погибла собственница — женщина 1952 года рождения.

Остальные пожары произошли в Белгороде и Старом Осколе. В столице региона в 16:50 горело неэксплуатируемое строение на улице Пугачёва. В Старом Осколе на улице Макаренко в 16:44 вспыхнул автомобиль.

Напомним, что на прошлой неделе в огне в Белгородской области погибли три человека. Двое из них стали жертвами пожара в Алексеевке. Следком организовал проверку.

12 февраля произошёл пожар в трёхкомнатной квартире по улице Шершнёва в Белгороде. Из подъезда дома эвакуировали 30 человек. Из огня пожарным удалось спасти двухлетнего ребёнка, мужчину и двух женщин.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Белгород#Погибший#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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