В горевшей квартире в трёхэтажке под Белгородом нашли тело женщины

Posted Вчера, 10:37
Published Вчера, 10:37
Modified Вчера, 10:37
Updated Вчера, 10:37
13 февраля в Белгородской области зарегистрировали три пожара: вспыхнули квартира, автомобиль и неэксплуатируемое строение. В горевшей квартире трёхэтажного дома в Томаровке Яковлевского округа погибла собственница — женщина 1952 года рождения.
Остальные пожары произошли в Белгороде и Старом Осколе. В столице региона в 16:50 горело неэксплуатируемое строение на улице Пугачёва. В Старом Осколе на улице Макаренко в 16:44 вспыхнул автомобиль.
Напомним, что на прошлой неделе в огне в Белгородской области погибли три человека. Двое из них стали жертвами пожара в Алексеевке. Следком организовал проверку.
12 февраля произошёл пожар в трёхкомнатной квартире по улице Шершнёва в Белгороде. Из подъезда дома эвакуировали 30 человек. Из огня пожарным удалось спасти двухлетнего ребёнка, мужчину и двух женщин.