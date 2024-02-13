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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Последствия пожара в Алексеевке

Следователи проверят историю о гибели двоих человек в огне в Белгородской области

13 февраля 2024, 11:29
Фото: СУ СК по Белгородской области
Последствия пожара в Алексеевке

СК организовал проверку после гибели двоих белгородцев при пожаре в жилом доме

12 февраля в жилом доме в Алексеевке при тушении возгорания обнаружили тела двоих человек. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном следкоме.
Сюжет
Пожар

Следком проводит проверку по факту гибели двоих человек при пожаре. Происшествие случилось в городе Алексеевке в Белгородской области.

По данным следствия, 12 февраля при тушении возгорания на улице Молодёжной обнаружили тела 48-летнего мужчины и 56-летней женщины. Теперь по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Пока установлено, что на телах нет телесных повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. Однако правоохранители назначили проведение судмедэкспертизы. Предположительно, пожар могли вызвать проблемы при эксплуатации электрических приборов.

СК устанавливает обстоятельства случившейся трагедии. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Напомним, 6 февраля при пожаре погиб мужчина 1950 года рождения. Возгорание произошло в селе Котово Старооскольского горокруга.

Огонь в выходные унёс жизни двоих белгородцев
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#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Пожар#Проверка#Погибшие#Ск#Белгород#Наталья Корявых
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