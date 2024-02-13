Следователи проверят историю о гибели двоих человек в огне в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Следком проводит проверку по факту гибели двоих человек при пожаре. Происшествие случилось в городе Алексеевке в Белгородской области.
По данным следствия, 12 февраля при тушении возгорания на улице Молодёжной обнаружили тела 48-летнего мужчины и 56-летней женщины. Теперь по факту происшествия проводится доследственная проверка.
Пока установлено, что на телах нет телесных повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. Однако правоохранители назначили проведение судмедэкспертизы. Предположительно, пожар могли вызвать проблемы при эксплуатации электрических приборов.
СК устанавливает обстоятельства случившейся трагедии. Процессуальное решение примут по итогам проверки.
Напомним, 6 февраля при пожаре погиб мужчина 1950 года рождения. Возгорание произошло в селе Котово Старооскольского горокруга.