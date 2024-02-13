Следователи проверят историю о гибели двоих человек в огне в Белгородской области

Пока установлено, что на телах нет телесных повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. Однако правоохранители назначили проведение судмедэкспертизы. Предположительно, пожар могли вызвать проблемы при эксплуатации электрических приборов.