Огонь в выходные унёс жизни двоих белгородцев

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
За минувшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали девять пожаров. Возгорания произошли в жилых домах, квартире, мусоросборной камере, гараже, автомобиле и сарае. Погибли три человека.
Первая трагедия произошла 6 февраля в селе Котово Старооскольского городского округа. При пожаре в жилом доме погиб мужчина 1950 года рождения.
Возгорание, случившееся 11 февраля в жилом доме в городе Алексеевке, унесло жизни мужчины 1975 года рождения и женщины 1968 года рождения.
Также в региональном МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в селе Богословка Красненского районе и в хозпостройке в Новой Таволжанке Шебекинского округа. По предварительной информации, в этих двух населённых пунктах никто не пострадал.