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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:34

Пожар

Огонь в выходные унёс жизни двоих белгородцев

12 февраля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

Три человека погибли за неделю при пожарах в Белгородской области

Смертельные пожары произошли 6 и 11 февраля в селе Старооскольского округа и в городе Алексеевке. По информации регионального МЧС, погибли двое мужчин и одна женщина. Что послужило причиной возгораний, неизвестно.
Сюжет
Пожар

За минувшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали девять пожаров. Возгорания произошли в жилых домах, квартире, мусоросборной камере, гараже, автомобиле и сарае. Погибли три человека.

Первая трагедия произошла 6 февраля в селе Котово Старооскольского городского округа. При пожаре в жилом доме погиб мужчина 1950 года рождения.

Возгорание, случившееся 11 февраля в жилом доме в городе Алексеевке, унесло жизни мужчины 1975 года рождения и женщины 1968 года рождения.

Также в региональном МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в селе Богословка Красненского районе и в хозпостройке в Новой Таволжанке Шебекинского округа. По предварительной информации, в этих двух населённых пунктах никто не пострадал.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Алексеевка#Пожар#Погибшие#Белгород#Александра Склярова
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