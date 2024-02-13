Двухлетнего ребёнка спасли из огня в Белгороде, ещё 30 человек эвакуировали

Четырёх человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде

Вчера, 12 февраля, в регионе зарегистрировали три пожара. Один из них произошёл в многоэтажке в столице региона. Также в этот день горели сарай и дачный домик. Подробности сообщает МЧС по Белгородской области.

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