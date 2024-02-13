Двухлетнего ребёнка спасли из огня в Белгороде, ещё 30 человек эвакуировали

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Белгороде 12 февраля произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Из подъезда дома на улице Шершнёва эвакуировали 30 человек. Из огня пожарные спали двухлетнего ребёнка, а также мужчину и двух женщин.
Накануне МЧС сообщало, что информация о пожаре поступила в 19:31. В квартире было сильное задымление. Из горевших комнат спасли двух человек. Ещё двоих вызволили из квартиры, расположенной выше. Пострадавших передали медикам. В 19:55 возгорание ликвидировали.
Помимо этого, за вчерашний день сотрудники регионального МЧС три раза принимали участие в ликвидации последствий аварий на дорогах. Во время ДТП в Корочанском районе им пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы достать погибшую.