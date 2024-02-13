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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

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Пожар

Двухлетнего ребёнка спасли из огня в Белгороде, ещё 30 человек эвакуировали

13 февраля 2024, 09:23
Фото: МЧС по Белгородской области
Пожар

Четырёх человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде

Вчера, 12 февраля, в регионе зарегистрировали три пожара. Один из них произошёл в многоэтажке в столице региона. Также в этот день горели сарай и дачный домик. Подробности сообщает МЧС по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

В Белгороде 12 февраля произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Из подъезда дома на улице Шершнёва эвакуировали 30 человек. Из огня пожарные спали двухлетнего ребёнка, а также мужчину и двух женщин.

Накануне МЧС сообщало, что информация о пожаре поступила в 19:31. В квартире было сильное задымление. Из горевших комнат спасли двух человек. Ещё двоих вызволили из квартиры, расположенной выше. Пострадавших передали медикам. В 19:55 возгорание ликвидировали.

Помимо этого, за вчерашний день сотрудники регионального МЧС три раза принимали участие в ликвидации последствий аварий на дорогах. Во время ДТП в Корочанском районе им пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы достать погибшую.

ПожарПожар
Пожар
Фото: МЧС по Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Огонь#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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