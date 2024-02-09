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Posted 9 февраля, 18:22

Published 9 февраля, 18:22

Modified 9 февраля, 18:24

Updated 9 февраля, 18:24

Водитель автобуса рассказал, как помогал раненному при атаке дрона ВСУ пассажиру

Водитель автобуса рассказал, как помогал раненному при атаке дрона ВСУ пассажиру

9 февраля 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
При атаке беспилотника ранение получил один человек. Первую доврачебную помощь оказывали водитель и ещё один пассажир, сообщили в Общероссийском народном фронте.
Сюжет
Автобус

8 февраля квадрокоптер ВСУ со взрывчаткой атаковал автобус с мирными жителями в приграничной Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе. Это был рейсовый автобус №104 Шебекино — Муром. В нём ехало восемь пассажиров.

После взрыва ранения получил мужчина в конце салона. Водитель автобуса Сергей Колесников рассказал об атаке.

«Вчера нас атаковал дрон. Во время торможения произошёл удар. Волна была сильная. Я открыл двери, люди начали выбегать из автобуса. У человека было ранение в ногу. Мы достали жгут, бинт, мне помог ещё один пассажир. Хорошо, что остались живы. Это самое главное».
водитель автобуса

Также в этот день под обстрел попало село Ржевка в Шебекинском округе. Ранения получили пять человек. Один мужчина, взявший в руки неразорвавшийся боеприпас, находится в тяжёлом состоянии после травматической ампутации рук и ног.

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#Евгений Грицков#Общероссийский народный фронт#Шебекино#Автобус#Пассажир#Помощь#Новая таволжанка#Муром#Взрывчатка#Белгород#Шебекинский городской округ#ВСУ#Дрон#Ранения#Квадрокоптер#Атака#Мирные жители#Рейсовый автобус#Село Ржевка
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