Водитель автобуса рассказал, как помогал раненному при атаке дрона ВСУ пассажиру

Posted 9 февраля, 18:22
Published 9 февраля, 18:22
Modified 9 февраля, 18:24
Updated 9 февраля, 18:24
8 февраля квадрокоптер ВСУ со взрывчаткой атаковал автобус с мирными жителями в приграничной Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе. Это был рейсовый автобус №104 Шебекино — Муром. В нём ехало восемь пассажиров.
После взрыва ранения получил мужчина в конце салона. Водитель автобуса Сергей Колесников рассказал об атаке.
«Вчера нас атаковал дрон. Во время торможения произошёл удар. Волна была сильная. Я открыл двери, люди начали выбегать из автобуса. У человека было ранение в ногу. Мы достали жгут, бинт, мне помог ещё один пассажир. Хорошо, что остались живы. Это самое главное».
водитель автобуса
Также в этот день под обстрел попало село Ржевка в Шебекинском округе. Ранения получили пять человек. Один мужчина, взявший в руки неразорвавшийся боеприпас, находится в тяжёлом состоянии после травматической ампутации рук и ног.