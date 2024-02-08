ВСУ вновь атаковали приграничье: задело частный дом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
ВСУ продолжают атаки по российскому приграничью. Днём 8 февраля противник ударил по селу Сушаны Климовского района Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал.
Однако в населённому пункте зафиксированы разрушения. Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, в результате обстрела частично повреждён жилой дом. Кроме того, нарушено энергоснабжение.
На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Накануне в Белгородской области пять человек пострадали из-за атак ВСУ. В Белгороде пострадали трое человек. Ещё двоих ранило при обстреле Шебекино. Над областным центром работала ПВО и уничтожила несколько снарядов РСЗО «Вампир». В приграничном Шебекино под обстрел попало местное предприятие.