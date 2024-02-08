ВСУ вновь атаковали приграничье: задело частный дом

Накануне в Белгородской области пять человек пострадали из-за атак ВСУ. В Белгороде пострадали трое человек. Ещё двоих ранило при обстреле Шебекино. Над областным центром работала ПВО и уничтожила несколько снарядов РСЗО «Вампир». В приграничном Шебекино под обстрел попало местное предприятие.