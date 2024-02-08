Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Обстрел, фото тематическое

ВСУ вновь атаковали приграничье: задело частный дом

8 февраля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

Под обстрел ВСУ попало брянское село Сушаны

ВСУ атаковали село Сушаны в Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают атаки по российскому приграничью. Днём 8 февраля противник ударил по селу Сушаны Климовского района Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал.

Однако в населённому пункте зафиксированы разрушения. Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, в результате обстрела частично повреждён жилой дом. Кроме того, нарушено энергоснабжение.

На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Накануне в Белгородской области пять человек пострадали из-за атак ВСУ. В Белгороде пострадали трое человек. Ещё двоих ранило при обстреле Шебекино. Над областным центром работала ПВО и уничтожила несколько снарядов РСЗО «Вампир». В приграничном Шебекино под обстрел попало местное предприятие.

«Спасибо за человечность»: белгородцы благодарят земляков за помощь при обстреле
Узнать подробнее
Читайте также:
Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрелаОкна в 42 квартирах Белгорода выбиты после сегодняшнего обстрела «Вампирами»Предприятие попало под обстрел в Белгороде: на месте работают следователи
#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз
Подпишитесь
Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:49
Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом, есть раненый
Сегодня, 12:34
Высаживают или едут дальше? Стали известны действия водителей автобусов при обстрелах
Сегодня, 09:51
Белгородцам ответили, почему сложно сбивать «вампиров»
Сегодня, 13:07
«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?
Сегодня, 06:37
ПВО сработала под Белгородом: что известно о новой атаке
Сегодня, 13:44