«Спасибо за человечность»: белгородцы благодарят земляков за помощь при обстреле

«Ребёнок, как и учили, забежал в ближайший магазин. Продавец отвела его от окон подальше, спокойно общалась, а это важно с детками при таких ситуациях. Когда были на связи, отвечала, какой адрес, что всё хорошо, и сказала, что можно оставаться сколько надо. Спасибо за Вашу человечность», — поделилась горожанка.