«Спасибо за человечность»: белгородцы благодарят земляков за помощь при обстреле

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
7 февраля ВСУ атаковали Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Над городом работала ПВО, дважды объявляли ракетную опасность. Белгородцы помогали друг другу её переждать. Жители поблагодарили работников магазинов, драмтеатра, школы искусств, водителей за то, какую помощь они оказали.
Белгородка поблагодарила водителя автобуса на маршруте №18. По словам женщины, он сразу открыл двери и дал пассажирам выйти, а затем дождался их.
«В момент прилёта мы подъехали к остановке „Юбилейный“, водитель открыл сразу все двери, предоставив людям возможность выйти. Водитель дождался пассажиров обратно из укрытия и продолжил движение. Спасибо большое», — написала горожанка.
Жительница города Елена также выразила благодарность водителю автобуса № 130А. Он оперативно среагировал и открыл двери. Автомобилист тоже дождался своих пассажиров и продолжил маршрут.
Ещё белгородцы выразили слова благодарности тем, кто помог переждать обстрел детям. В их числе — продавец зоомагазина, сотрудники драмтеатра и просто неравнодушные люди.
«Дети гуляли на улице, когда всё началось. Женщина завела их в подъезд и была с ними до отбоя ракетной опасности. Затем таксист отвёз детей по домам. Очень приятно, что много добрых людей в такое неспокойное время», — написала местная жительница.
Ещё одна женщина написала слова благодарности продавцу зоомагазина, которая укрыла ребёнка в здании.
«Ребёнок, как и учили, забежал в ближайший магазин. Продавец отвела его от окон подальше, спокойно общалась, а это важно с детками при таких ситуациях. Когда были на связи, отвечала, какой адрес, что всё хорошо, и сказала, что можно оставаться сколько надо. Спасибо за Вашу человечность», — поделилась горожанка.
Над Белгородом накануне сбили семь воздушных целей. При повторном ударе — ещё пять. Пострадали 54 квартиры в пяти МКД. Задело 36 автомобилей. Также повреждения зафиксировали в девяти частных домовладениях и на территории 11 хозсубъектов.