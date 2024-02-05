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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Грязная вода

Белгородская область вошла в число регионов с сильным загрязнением водоёмов

5 февраля 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Грязная вода

В Белгородской области посчитали случаи высокого загрязнения рек

За прошлый год в России увеличилось количество случаев высоких и экстремально высоких загрязнений водных объектов. FinExpertiza на основе данных Росгидромета подсчитала, насколько сильно увеличилось число экологических проблем и в каких регионах наблюдался рост.

В 2023 году количество экстремальных загрязнений рек и водоёмов России увеличилось в 1,6 раза. При этом число высоких загрязнений, то есть наносящих менее серьёзный экологический ущерб, снизилось на 2%.

За год эксперты насчитали более 2,76 тыс. экологических инцидентов. В 2022 году количество инцидентов было меньше на 12%.

В Белгородской области за минувший год зарегистрировали только пять случаев высокого загрязнения. При этом экстремально высоких загрязнений выявлено не было. Тем не менее регион попал в число 56 субъектов РФ, где обнаружили проблемы с загрязнением рек.

Добавим, что из регионов Центрального Черноземья в список также попала Курская область. В соседнем регионе в минувшем году выявили три случая высокого загрязнения водоёмов.

Ранее Бел.Ру рассказало, с какими экологическими проблемами столкнулись реки в 2023 году и какие пляжи из-за этого закрыли. Среди прочего в минувшем году жители обратили внимание на загрязнение реки Оскол, из-за чего массово погибла рыба. Эксперты проверили качество воды и выяснили, в чём заключалась проблема.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Загрязнение#Реки#Белгород#Загрязнение воды#Александра Склярова
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