Белгородская область вошла в число регионов с сильным загрязнением водоёмов

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В 2023 году количество экстремальных загрязнений рек и водоёмов России увеличилось в 1,6 раза. При этом число высоких загрязнений, то есть наносящих менее серьёзный экологический ущерб, снизилось на 2%.
За год эксперты насчитали более 2,76 тыс. экологических инцидентов. В 2022 году количество инцидентов было меньше на 12%.
В Белгородской области за минувший год зарегистрировали только пять случаев высокого загрязнения. При этом экстремально высоких загрязнений выявлено не было. Тем не менее регион попал в число 56 субъектов РФ, где обнаружили проблемы с загрязнением рек.
Добавим, что из регионов Центрального Черноземья в список также попала Курская область. В соседнем регионе в минувшем году выявили три случая высокого загрязнения водоёмов.
Ранее Бел.Ру рассказало, с какими экологическими проблемами столкнулись реки в 2023 году и какие пляжи из-за этого закрыли. Среди прочего в минувшем году жители обратили внимание на загрязнение реки Оскол, из-за чего массово погибла рыба. Эксперты проверили качество воды и выяснили, в чём заключалась проблема.