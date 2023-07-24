Красные реки и гибель рыбы: с какими проблемами столкнулись белгородские водоёмы

Недавно стало известно о том, что в регионе не собираются в ближайшие годы чистить заросшую камышом реку. Речь идёт о Северском Донце в районе улицы Костюкова в областном центре. Жалоба на состояние водоёма появилась в комментариях в соцсети. На претензию ответил министр природопользования области Роман Татаринцев, который отметил, что реку чистили в прошлом год. Перечень водных объектов, подлежащих очистке, определяется жителями в ходе проведения общественных слушаний, проводимых на территории каждого муниципального образования, добавил министр.