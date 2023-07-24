Красные реки и гибель рыбы: с какими проблемами столкнулись белгородские водоёмы

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Белгородская область считается маловодным регионом. Реки и пруды занимают лишь 1% территории. В области протекает свыше 480 рек. К самым крупным из них относятся Псёл, Северский Донец, Ворскла, Ворсклица, Оскол, Валуй, Чёрная Калитва, Тихая Сосна.
В текущем году белгородцы наблюдали загрязнение одной из самых крупных рек в регионе, а также били тревогу в связи с возникновением необычных красных рек. Вместе с тем в регионе продолжают очищать водоёмы и открывать новые места для купания.
С 2020 года от жителей села Сорокино начали поступать жалобы на качество воды в реке Оскол. Недавно активисты «Народного фронта» вместе с экологами проверили воду. Концентрация некоторых веществ действительно превысила норму. Проблему изучит прокуратура.
Напомним, что в июне на реке Оскол массово погибла рыба. В Росприроднадзор поступила информация о сбросе воды с сильным неприятным запахом.
Весной текущего года в Красногвардейском и Красненском районах заметили необычные красные лужи. Специалисты взяли пробы и нашли более 15 видов пестицидов. Ущерб от красных рек оценили в 1,4 млн рублей. Правоохранители проводят проверки. По луже в Красненском районе возбуждено уголовное дело.
В Белгородской области купаться разрешено на 124 пляжах. По состоянию на 13 июля санитарно-гигиеническую проверку Роспотребнадзора на качество воды и почвы прошли 74 места отдыха. Со списком безопасных зон отдыха, которые уже прошли проверку, можно ознакомиться в нашем материале. Эксперты проверили 889 проб воды. Количество отобранных проб песка составило 148.
Недавно в Белгороде начали расчистку русла реки Гостёнка. Рабочие подняли со дна и собрали на берегах почти 600 м³ мусора. Местные жители оценили качество проведённых работ — оно устроило не всех. Подрядчик должен был устранить недостатки.
Напомним, что корреспондент Бел.Ру в начале купального сезона побывала на пляже «Левобережный», который находится за учебно-спортивным комплексом Хоркиной. Пляж оборудован скамейками, пляжными зонтиками, шезлонгами и кабинками для переодевания. На тот момент из минусов журналист заметила следующее: подобраться к пляжу было затруднительно, рядом с территорией проходила стройка. Часть пешеходной дорожки была огорожена забором.
Позже о состоянии пляжа высказывался и Вячеслав Гладков.
«Вчера утром бегал в очередной раз, людей уже много, которые купаются. Но состояние пляжа, оно, мягко скажем, не соответствует формату городского пляжа в столице региона», — отмечал губернатор. Также, по словам Гладкова, на пляже поселилась стая собак. Разобраться в ситуации поручили мэру Белгорода Валентину Демидову. Глава администрации ответил, что реконструкция пляжа запланирована на следующий год.
Недавно стало известно о том, что в регионе не собираются в ближайшие годы чистить заросшую камышом реку. Речь идёт о Северском Донце в районе улицы Костюкова в областном центре. Жалоба на состояние водоёма появилась в комментариях в соцсети. На претензию ответил министр природопользования области Роман Татаринцев, который отметил, что реку чистили в прошлом год. Перечень водных объектов, подлежащих очистке, определяется жителями в ходе проведения общественных слушаний, проводимых на территории каждого муниципального образования, добавил министр.
Отметим, что в регионе уже несколько лет продолжает действовать программа очистки водоёмов. Так, в 2023 году очистить планировалось 51 водоём. Всего расчистке подлежат 740 водоёмов. Предлагается восстановить 874 км участков рек и ручьёв, 4620 га прудов и водохранилищ.
В прошлом году в регионе очистили 65 водных объектов, семь объектов перенесли на этот год, так как водоёмы обмелели из-за резкого снижения уровня воды.