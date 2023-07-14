Делом о загрязнении реки Оскол в Белгородской области займётся прокуратура

Жалобы на ситуацию от жителей села Сорокино начали поступать ещё в 2020 году. Как тогда выяснилось, дело было в стоках водоканала. Старооскольский водоканал заплатил штраф и возместил ущерб. Тем не менее старооскольцы вновь заметили ухудшение качества воды. Им даже удалось найти трубу, из которой поступают отходы.