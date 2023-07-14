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Делом о загрязнении реки Оскол в Белгородской области займётся прокуратура

14 июля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Активисты и экологи проверили качество воды. Доля ряда веществ в реке превышает норму в несколько раз. Подробности сообщили в «Народном фронте».
Сюжет
Вода

Старооскольцы жаловались на загрязнение реки Оскол. Эта информация подтвердилась. Активисты «Народного фронта» вместе с экологами проверили качество воды. Концентрация некоторых веществ действительно превысила норму. Проблему изучит прокуратура.

Жалобы на ситуацию от жителей села Сорокино начали поступать ещё в 2020 году. Как тогда выяснилось, дело было в стоках водоканала. Старооскольский водоканал заплатил штраф и возместил ущерб. Тем не менее старооскольцы вновь заметили ухудшение качества воды. Им даже удалось найти трубу, из которой поступают отходы.

Согласно данным Go3, Росприроднадзор выявил значительные превышения некоторых показателей. В частности, ионов аммония — в 76 раз, фосфатов — в пять раз, биологического потребления кислорода — в 63 раза, железа общего — в полтора раза, анионных поверхностно-активных веществ — в четыре раза, меди — в 14 раз, а нефтепродуктов — в 2,8 раза.

Все имеющиеся материалы направили в прокуратуру. Расчёт очередного ущерба, причинённого реке, проведут в ближайшее время.

Напомним, в июне на реке Оскол массово погибла рыба. Информация о сбросе воды с сильным неприятным запахом и заморе рыбы поступила в управление Росприроднадзора.

Проверка загрязнённой реки Оскол
Видео: vk.com/nf_belgorod
На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба
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