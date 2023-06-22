На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
21 июня в управление Росприроднадзора поступила информация от дежурного МЧС о сбросе воды с сильным неприятным запахом и заморе рыбы в реке Оскол. Ситуация наблюдалась в районе села Антиповка Старооскольского округа.
На место предположительного сброса мутной воды с очистных сооружений выехали инспекторы Росприроднадзора. О результатах исследования сообщат дополнительно.
Ранее ситуацию со сбросом вод комментировал глава Старооскольского округа. По словам Андрея Чеснокова, в водоём сбрасывают только очищенную воду, которая соответствует допустимым значениям нормативов. Также Чесноков добавил, что для повышения мощностей и улучшения качества очистки в настоящее время производится реконструкция очистных сооружений города. Уже выполнена реконструкция второй очереди с заменой технически устаревшего оборудования. На стадии завершения находится строительство новых песколовок с камерами переключения. Первый этап реконструкции должны завершить в 2024 году.
В Старооскольском водоканале также подтвердили, что для ликвидации неприятного запаха и улучшения экологического состояния реки Оскол в районе села Сорокино в 2020 году начали поэтапную реконструкцию очистных сооружений канализации. Расширение механической очистки позволит улавливать более мелкие нерастворимые загрязнения, добавили в водоканале.