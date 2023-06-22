На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба

Ранее ситуацию со сбросом вод комментировал глава Старооскольского округа. По словам Андрея Чеснокова, в водоём сбрасывают только очищенную воду, которая соответствует допустимым значениям нормативов. Также Чесноков добавил, что для повышения мощностей и улучшения качества очистки в настоящее время производится реконструкция очистных сооружений города. Уже выполнена реконструкция второй очереди с заменой технически устаревшего оборудования. На стадии завершения находится строительство новых песколовок с камерами переключения. Первый этап реконструкции должны завершить в 2024 году.