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На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба

22 июня 2023, 07:09
Фото: 1MI
Также сообщается о сбросах в реку вод с неприятным запахом. Обстоятельства происшествия выясняют в Росприроднадзоре.

21 июня в управление Росприроднадзора поступила информация от дежурного МЧС о сбросе воды с сильным неприятным запахом и заморе рыбы в реке Оскол. Ситуация наблюдалась в районе села Антиповка Старооскольского округа.

На место предположительного сброса мутной воды с очистных сооружений выехали инспекторы Росприроднадзора. О результатах исследования сообщат дополнительно.

Ранее ситуацию со сбросом вод комментировал глава Старооскольского округа. По словам Андрея Чеснокова, в водоём сбрасывают только очищенную воду, которая соответствует допустимым значениям нормативов. Также Чесноков добавил, что для повышения мощностей и улучшения качества очистки в настоящее время производится реконструкция очистных сооружений города. Уже выполнена реконструкция второй очереди с заменой технически устаревшего оборудования. На стадии завершения находится строительство новых песколовок с камерами переключения. Первый этап реконструкции должны завершить в 2024 году.

В Старооскольском водоканале также подтвердили, что для ликвидации неприятного запаха и улучшения экологического состояния реки Оскол в районе села Сорокино в 2020 году начали поэтапную реконструкцию очистных сооружений канализации. Расширение механической очистки позволит улавливать более мелкие нерастворимые загрязнения, добавили в водоканале.

река Оскол река Оскол
река Оскол
Фото: Росприроднадзор
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#Сточные воды#Гибель рыбы#Река Оскол#Росприроднадзор#Старый Оскол#Андрей чесноков#Алина Харина#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область
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