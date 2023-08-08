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Налёт и неприятный запах: белгородцы вновь сообщили о загрязнении реки Оскол

8 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI

Река Оскол в Белгородской область покрылась белым налётом

В Старооскольском горокруге река Оскол покрылась белым налётом. От воды чувствуется неприятный запах, сообщает Telegram-канал «ОК! Старый Оскол».

В селе Сорокино Старооскольского горокруге река Оскол покрылась белым налётом неизвестного происхождения. Местные жители также сообщают о неприятном запахе от воды. Возможно, произошёл сброс отходов в реку.

Ранее сообщалось, что активисты и экологи проверили качество воды реки Оскол. Оказалось, что доля некоторых веществ в реке превышает норму в несколько раз. Дело на контроль взяла областная прокуратура.

В конце июня стало известно о сбросах в реку вод с неприятным запахом. Это случилось в районе села Антиповка Старооскольского округа — там массово гибла рыба. Обстоятельства происшествия выясняют в Росприроднадзоре.

На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба
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#Таисия Некрасова#Река Оскол#Сброс воды#Экология#Неприятный запах#Налёт#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Новости Старого Оскола
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