Налёт и неприятный запах: белгородцы вновь сообщили о загрязнении реки Оскол

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В селе Сорокино Старооскольского горокруге река Оскол покрылась белым налётом неизвестного происхождения. Местные жители также сообщают о неприятном запахе от воды. Возможно, произошёл сброс отходов в реку.
Ранее сообщалось, что активисты и экологи проверили качество воды реки Оскол. Оказалось, что доля некоторых веществ в реке превышает норму в несколько раз. Дело на контроль взяла областная прокуратура.
В конце июня стало известно о сбросах в реку вод с неприятным запахом. Это случилось в районе села Антиповка Старооскольского округа — там массово гибла рыба. Обстоятельства происшествия выясняют в Росприроднадзоре.