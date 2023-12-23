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Published Сегодня, 06:59

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В Белгородской области определили реки и пруды для очистки в 2024 году

В Белгороде почистят пруды, а в Старом Осколе — реки: Гладков озвучил планы на 2024-й

23 декабря 2023, 06:59
Фото: Midjourney

В Белгородской области определили реки и пруды для очистки в 2024 году

Планы озвучил глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что в текущем году программу по очистке рек и прудов выполнили.

По докладам подчинённых губернатора, все пруды и реки, которые должны были очистить в текущем году, привели в порядок. Уже состоялись общественные приёмки.

Гладков добавил, что последним объектом, где проводили работы, стала река Оскол в Чернянском районе. А в Шебекинском горокруге привели в порядок четыре объекта.

Что касается следующего года, перечень очистки водных объектов представлен ниже:

Алексеевский горокруг

  • участок реки Тихая Сосна от моста по улице Чапаева 300 м. вниз по течению в Алексеевке и участок р. Тихая Сосна в районе ул. Первомайская протяжённостью 1 км.

Белгородский район

  • пруд юго-западнее п. Комсомольский.
  • пруд с. Красный Октябрь.

Белгород

  • пруд по ул. Красносельская.
  • пруд по ул. Сосновка.

Борисовский район

  • участок реки Ворскла от моста на ул. Ковалёвка п. Борисовка до хутора Отруб Хотмыжского сельского поселения.

Валуйский горокруг

  • река Оскол в п. Уразово.
  • река Оскол в с. Шелаево.

Вейделевский район

  • пруд «Веселое» (нижний) на территории Закутчанского сельского поселения.
  • часть русла реки Россошь в с. Долгое от моста на трассе Вейделевка-Ромахово-Алексеевка 0,4 км вниз и 0,6 км вверх по течению.

Волоконовский район

  • участок реки Оскол в районе с. Ульяновка, «База радиолюбителей».
  • участок реки Оскол в районе с. Старосельцево, пляж «Лучики».

Грайворонский горокруг

  • река Ворскла от мест массового отдыха Березки 1 Березки 2, в сторону сел Доброе и Доброивановка.

Губкинский горокруг

  • пруд в с. Евгеньевка.
  • р. Осколец в г. Губкин.

Ивнянский район

  • участок реки Псел в границах Череновского сельского поселения.
  • пруд в п. Ивня.

Корочанский район

  • пруд в с. Мелихово.
  • пруд в с. Заячье.

Красненский район

  • пруд с. Расховец.
  • пруд с. Сетище.

Красногвардейский район

  • пруд с. Арнаутово.
  • пруд с. Верхососна.

Краснояружский район

  • пруд в центре поселка Сергиевка.
  • пруд Центральный Илек Пенковское с/п.

Новооскольский горокруг

  • участок реки Беленькая (в границах г. Новый Оскол).
  • участок реки Оскол (в районе с. Голубино).

Прохоровский район

  • р. Северский Донец в с. Подольхи.
  • р. Северский Донец в с. Черновка.

Ракитянский район

  • пруд «Зеленая дубрава» в с. Центральное.
  • пруд в с. Русская Березовка.

Ровеньской район

  • река Айдар в черте села Айдар.
  • пруд №1 села Калиниченково.

Старооскольский горокруг

  • река Осколец от мкр. Звездный (СШОР «Золотые перчатки» до переулка Токарева).
  • река Оскол в сторону моста Федосеевка-Каплино от луга по ул. Хмелева.

Чернянский район

  • от моста на реке Оскол в с. Завалищено до северной границы х. Раевка.
  • от северной границы х. Раевка до плотины на реке Оскол.

Шебекинский горокруг

  • участок р. Нежеголь с. Вознесеновка ул. Подгорная в сторону ул. Бутырина.
  • участок реки Нежеголь в г. Шебекино в районе ул. Набережная протяжённостью 370 м.

Яковлевский горокруг

  • пруд в с. Новая Глинка.
  • пруд в с. Верхний Ольшанец.
За нанесённый вред реке Осколец с водоканала взыскали 4 млн рублей
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#Старый Оскол#Белгородский район#Водные объекты#Белгород#Кристина Семенчук#Алексеевский горокруг#Очистка рек
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