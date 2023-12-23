В Белгороде почистят пруды, а в Старом Осколе — реки: Гладков озвучил планы на 2024-й

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По докладам подчинённых губернатора, все пруды и реки, которые должны были очистить в текущем году, привели в порядок. Уже состоялись общественные приёмки.
Гладков добавил, что последним объектом, где проводили работы, стала река Оскол в Чернянском районе. А в Шебекинском горокруге привели в порядок четыре объекта.
Что касается следующего года, перечень очистки водных объектов представлен ниже:
Алексеевский горокруг
Белгородский район
Белгород
Борисовский район
Валуйский горокруг
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский горокруг
Губкинский горокруг
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский горокруг
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньской район
Старооскольский горокруг
Чернянский район
Шебекинский горокруг
Яковлевский горокруг