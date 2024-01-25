Два автобуса Белгородской агломерации начнут курсировать по-другому

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Белгородцам сообщили об изменениях в расписании двух автобусов. Это маршруты № 115 «Энергомаш — с. Беловское — микрорайон „Разумное-71“ и № 115Б Энергомаш — с. Беловское — с. Ястребово — с. Батрацкие дачи».
С 1 января 2024 года путь следования указанных автобусов изменился. Однако от белгородцев стали поступать обращения с просьбами внести корректировки в расписание. Изменения начнут действовать с завтрашнего дня, 26 января.
Ознакомиться с обновлённым расписанием можно ознакомиться на скриншоте, прикреплённом ниже.
Напомним, с 1 января на маршрутах в Белгородской агломерации действуют нововведения. Планировалось запустить новые автобусы, на некоторых маршрутах хотели заменить небольшой транспорт на более вместительный. Вводились также новые маршруты.