Два автобуса Белгородской агломерации начнут курсировать по-другому

Белгородцам сообщили об изменениях в расписании двух автобусов. Это маршруты № 115 «Энергомаш — с. Беловское — микрорайон „Разумное-71“ и № 115Б Энергомаш — с. Беловское — с. Ястребово — с. Батрацкие дачи».