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Автобус

Два автобуса Белгородской агломерации начнут курсировать по-другому

25 января 2024, 11:10
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменятся маршруты автобусов № 115 и 115Б

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области сообщил об изменениях на маршрутах № 115 и 115Б. О корректировках просили сами пассажиры. Они начнут действовать с завтрашнего дня.

Белгородцам сообщили об изменениях в расписании двух автобусов. Это маршруты № 115 «Энергомаш — с. Беловское — микрорайон „Разумное-71“ и № 115Б Энергомаш — с. Беловское — с. Ястребово — с. Батрацкие дачи».

С 1 января 2024 года путь следования указанных автобусов изменился. Однако от белгородцев стали поступать обращения с просьбами внести корректировки в расписание. Изменения начнут действовать с завтрашнего дня, 26 января.

Ознакомиться с обновлённым расписанием можно ознакомиться на скриншоте, прикреплённом ниже.

Напомним, с 1 января на маршрутах в Белгородской агломерации действуют нововведения. Планировалось запустить новые автобусы, на некоторых маршрутах хотели заменить небольшой транспорт на более вместительный. Вводились также новые маршруты.

Расписание автобусовРасписание автобусов
Расписание автобусов
Фото: скриншот из сообщения
С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится
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#Белгородская область#Маршрут#Изменения#Пассажиры#Автобусы#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Белгород#Наталья Корявых
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