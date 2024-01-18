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Автобус

Белгородцы сверяются с неправильным расписанием и пропускают свои автобусы

18 января 2024, 15:00
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцам напомнили об изменениях в расписании автобусов

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области сообщил, что часто получает жалобы о несоблюдении графика движения общественного транспорта. Однако оказалось, что жители иногда сверяются не с тем расписанием.

Пассажиры не могут попасть на автобусы и жалуются Организатору пассажирских перевозок на несоблюдение графика движения общественного транспорта в Белгородской агломерации. Но, как оказалось, причина в том, что люди сами смотрят неправильное расписание.

Подробнее ознакомиться с режимом курсирования автобусов горожане и жители пригорода могут по ссылке. Правда, до знакомства с расписанием пользователям сайта предлагают подумать о выборе службы по контракту (скриншот ниже).

Ранее анонсировали изменения в работе общественного транспорта с 1 января 2024 года. В Белгородской агломерации планировали запустить новые автобусы, а на некоторых маршрутах небольшой транспорт собирались поменять на более вместительный. Кроме того, хотели вводится новый маршрут, планируется задействовать 14 новых остановок.

С нового года в Белгородской области должны добавить 157 новых рейсов и ещё 15 автобусов большого класса. Последние белгородцы ждали по направлениям Северный — Дубовое, Новосадовый, Майский, Разумное.

С 1 января автобусы в Белгороде будут ездить по-новому: что изменится
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Автобусы#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Белгород#Наталья Корявых#Расписание автобусов
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