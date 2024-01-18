Белгородцы сверяются с неправильным расписанием и пропускают свои автобусы

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Пассажиры не могут попасть на автобусы и жалуются Организатору пассажирских перевозок на несоблюдение графика движения общественного транспорта в Белгородской агломерации. Но, как оказалось, причина в том, что люди сами смотрят неправильное расписание.
Подробнее ознакомиться с режимом курсирования автобусов горожане и жители пригорода могут по ссылке. Правда, до знакомства с расписанием пользователям сайта предлагают подумать о выборе службы по контракту (скриншот ниже).
Ранее анонсировали изменения в работе общественного транспорта с 1 января 2024 года. В Белгородской агломерации планировали запустить новые автобусы, а на некоторых маршрутах небольшой транспорт собирались поменять на более вместительный. Кроме того, хотели вводится новый маршрут, планируется задействовать 14 новых остановок.
С нового года в Белгородской области должны добавить 157 новых рейсов и ещё 15 автобусов большого класса. Последние белгородцы ждали по направлениям Северный — Дубовое, Новосадовый, Майский, Разумное.