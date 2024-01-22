Белгородцы просят отключить дорожные камеры из-за обстрелов. Что ответил минтранс?

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Белгородцы предложили решить проблему с камерами, фиксирующими скоростной режим в приграничных районах. По их мнению, в текущей оперативной обстановке работа таких камер неуместна.
На обращение отреагировал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он ответил, что решение об отключении камер фото- и видеофиксации относится к полномочиям Госавтоинспекции. Однако в министерстве считают эту меру «нецелесообразной», поскольку именно камеры помогают избежать большого количества ДТП.
«Кроме того, практика показывает, что Госавтоинспекция оперативно реагирует на возникающие внештатные ситуации, аннулируя выписанные штрафы при наличии смягчающих вину обстоятельств», — дополнил Евтушенко.
Напомним, что ещё в июне 2023 года белгородцы обращались к губернатору и просили списать штрафы ГИБДД с тех водителей, которые спасали людей из-под обстрелов в Шебекино, рискуя своими жизнями. Позже стало известно, что водители смогут добиться пересмотра штрафов ГИБДД.
Нарушившие ПДД 30 декабря при обстреле центра Белгорода также не будут платить штрафы.