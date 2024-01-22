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Дорожная камера

Белгородцы просят отключить дорожные камеры из-за обстрелов. Что ответил минтранс?

22 января 2024, 15:57
Фото: 1MI
Дорожная камера

Минтранс ответил на просьбу белгородцев отключить камеры в приграничье

Такая просьба поступила в социальных сетях. Министр автомобильных дорог и транспорта региона отметил, что решение об отключении входит в обязанности Госавтоинспекции, но чиновник не видит в этом необходимости.

Белгородцы предложили решить проблему с камерами, фиксирующими скоростной режим в приграничных районах. По их мнению, в текущей оперативной обстановке работа таких камер неуместна.

На обращение отреагировал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он ответил, что решение об отключении камер фото- и видеофиксации относится к полномочиям Госавтоинспекции. Однако в министерстве считают эту меру «нецелесообразной», поскольку именно камеры помогают избежать большого количества ДТП.

«Кроме того, практика показывает, что Госавтоинспекция оперативно реагирует на возникающие внештатные ситуации, аннулируя выписанные штрафы при наличии смягчающих вину обстоятельств», — дополнил Евтушенко.

Ответ министра Сергея ЕвтушенкоОтвет министра Сергея Евтушенко
Ответ министра Сергея Евтушенко
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Напомним, что ещё в июне 2023 года белгородцы обращались к губернатору и просили списать штрафы ГИБДД с тех водителей, которые спасали людей из-под обстрелов в Шебекино, рискуя своими жизнями. Позже стало известно, что водители смогут добиться пересмотра штрафов ГИБДД.

Нарушившие ПДД 30 декабря при обстреле центра Белгорода также не будут платить штрафы.

Белгородцы, которые нарушили ПДД 30 декабря при обстреле, не будут платить штрафы
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Камера#Сергей евтушенко#Белгород#Высокая скорость#Приграничье#Александра Склярова
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