Белгородцы просят отключить дорожные камеры из-за обстрелов. Что ответил минтранс?

Напомним, что ещё в июне 2023 года белгородцы обращались к губернатору и просили списать штрафы ГИБДД с тех водителей, которые спасали людей из-под обстрелов в Шебекино, рискуя своими жизнями. Позже стало известно, что водители смогут добиться пересмотра штрафов ГИБДД.