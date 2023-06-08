Вывозившие из Шебекино людей водители могут добиться пересмотра штрафов ГИБДД

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Штрафы за превышение скорости водителям, вывозящим людей из Шебекинского округа, готовы пересмотреть. Это касается тех, кто получил штрафы в период с 1 по 6 июня на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка.
Обратиться автовладельцы могут в отделение ГИБДД на улице Чумичова, 102а. Жалобы и обращения водителей рассмотрят в порядке действующего законодательства.
Напомним, ранее белгородцы просили списать штрафы водителям, спасающим людей из-под обстрелов. В частности, жители Новой Таволжанки получили штрафы за превышение скорости на 2 тыс. рублей.