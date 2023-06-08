Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Изображение материала

Вывозившие из Шебекино людей водители могут добиться пересмотра штрафов ГИБДД

8 июня 2023, 08:32
Фото: 1MI
Автовладельцам нужно обращаться в подразделение ГИБДД на ул. Чумичова, 102а и написать жалобу, сообщили в региональном УМВД. Речь идёт о штрафах, выписанных в период с 1 по 6 июня.
Сюжет
Штраф

Штрафы за превышение скорости водителям, вывозящим людей из Шебекинского округа, готовы пересмотреть. Это касается тех, кто получил штрафы в период с 1 по 6 июня на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка.

Обратиться автовладельцы могут в отделение ГИБДД на улице Чумичова, 102а. Жалобы и обращения водителей рассмотрят в порядке действующего законодательства.

Напомним, ранее белгородцы просили списать штрафы водителям, спасающим людей из-под обстрелов. В частности, жители Новой Таволжанки получили штрафы за превышение скорости на 2 тыс. рублей.

Белгородцы просят списать штрафы ГИБДД с водителей, спасавших людей из-под обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино остались меньше трёх тысяч жителейПожарных в Шебекино атаковали с квадрокоптераШебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар
#Наталья Корявых#Штраф#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Общество#Гибдд#Штрафы ГИБДД#Приграничье#Превышение скорости
Подпишитесь
Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
Сегодня, 10:43
Промпредприятия и гостиница пострадали от мощного обстрела Шебекино
Сегодня, 09:42
Последствия обстрелов? В Белгородской области впервые за долгое время горят леса
Сегодня, 08:47
Адвокат Палымова: С Тебекиным и Бобрицким не знакома и никогда не общалась
Сегодня, 07:36
Из шести заболевших корью белгородцев пятеро — дети
Сегодня, 07:33
Белгородские власти изымут 10 участков в границах будущего Белого квартала
Сегодня, 08:20