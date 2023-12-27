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Published Сегодня, 06:36

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Слив отходов на почву

Водителя грузовика поймали на сбросе отходов под Белгородом, выписан штраф

27 декабря 2023, 06:36
Фото: управление экоохотнадзора
Слив отходов на почву

Белгородца наказали за незаконный слив отходов в почву

Нарушителя поймали сотрудники регионального экоохотнадзора. Мужчина, не скрываясь, сливал отходы в почву рядом с дорогой. Ему назначили штраф.

Сотрудникам управления экоохотнадзора вновь сообщили о сбросе жидких бытовых отходов на почву. Произошло это в Крутологском сельском поселении Белгородского района. На записи видно, как мужчина открыто сливает отходы в почву вблизи проезжей части.

Виновного уже привлекли к административной ответственности по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ. Ему предстоит заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, что в ноябре житель Никольского в Белгородском районе неоднократно незаконно сливал отходы. На проблему обратили внимание его соседи, однако найти нарушителя получилось только с помощью фотоловушки.

Слив отходов на почву
Видео: управление Экоохотнадзора
Устроившего слив отходов под Белгородом поймали с помощью фотоловушки
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