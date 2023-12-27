Водителя грузовика поймали на сбросе отходов под Белгородом, выписан штраф

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Сотрудникам управления экоохотнадзора вновь сообщили о сбросе жидких бытовых отходов на почву. Произошло это в Крутологском сельском поселении Белгородского района. На записи видно, как мужчина открыто сливает отходы в почву вблизи проезжей части.
Виновного уже привлекли к административной ответственности по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ. Ему предстоит заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.
Напомним, что в ноябре житель Никольского в Белгородском районе неоднократно незаконно сливал отходы. На проблему обратили внимание его соседи, однако найти нарушителя получилось только с помощью фотоловушки.