Устроившего слив отходов под Белгородом поймали с помощью фотоловушки

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Никольском Белгородского района наказали ассенизатора за незаконный слив отходов. Нашли нарушителя после многочисленных жалоб местных жителей.
На фоне поступивших сообщений сотрудники экоохотнадзора решили установить на месте фотоловушку. Вскоре нарушителя поймали. Инспекторы предъявили фотографию водителю ассенизаторской машины.
Нарушителя привлекли к ответственности за загрязнение окружающей среды. Ему предстоит заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в почве в Белгородской области обнаружили кишечную палочку и фекальные энтерококки. В Корочанском районе предприятие нарушило законодательство при внесении органических веществ в почву. В Россельхознадзоре отметили, что эта земля опасна как для культур, так и для людей, животных, окружающей среды в целом.