Устроившего слив отходов под Белгородом поймали с помощью фотоловушки

Ранее сообщалось, что в почве в Белгородской области обнаружили кишечную палочку и фекальные энтерококки. В Корочанском районе предприятие нарушило законодательство при внесении органических веществ в почву. В Россельхознадзоре отметили, что эта земля опасна как для культур, так и для людей, животных, окружающей среды в целом.