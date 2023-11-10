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Published Сегодня, 14:08

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Почва

Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве

10 ноября 2023, 14:08
Фото: 1MI
Почва

Предприятие в Белгородской области нанесло вред почве

Нарушения законодательства при внесении органических веществ в почву выявили в Корочанском районе. Наличие бактерий показали результаты исследования в лаборатории, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В Корочанском районе предприятие нарушило законодательство при внесении органических веществ в почву. После проведения исследований выяснилось, что там есть кишечная палочка и фекальные энтерококки.

Специалисты управления Россельхознадзора взяли пробы и выяснили, что в верхнем слое почвы наблюдается повышенное содержание указанных бактерий. Это говорит о фекальном загрязнении, уточнили в ведомстве. Эта почва опасна как для культур, так и для людей, животных, окружающей среды в целом.

Напомним, весной 2023 года в Красненском и Красногвардейском районах заметили «красные реки». Появление красных луж, как предполагалось, может быть связано со сливом пестицидов. Затем выяснилось, что в воде находилось более 15 видов пестицидов. Ущерб оценили в 11,4 млн рублей.

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#Белгородская область#Россельхознадзор#Нарушения#Корочанский район#Загрязнение#Почва#Белгород#Наталья Корявых#Кишечная палочка#Энетерококки
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