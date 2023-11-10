Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве

Специалисты управления Россельхознадзора взяли пробы и выяснили, что в верхнем слое почвы наблюдается повышенное содержание указанных бактерий. Это говорит о фекальном загрязнении, уточнили в ведомстве. Эта почва опасна как для культур, так и для людей, животных, окружающей среды в целом.