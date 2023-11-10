Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Корочанском районе предприятие нарушило законодательство при внесении органических веществ в почву. После проведения исследований выяснилось, что там есть кишечная палочка и фекальные энтерококки.
Специалисты управления Россельхознадзора взяли пробы и выяснили, что в верхнем слое почвы наблюдается повышенное содержание указанных бактерий. Это говорит о фекальном загрязнении, уточнили в ведомстве. Эта почва опасна как для культур, так и для людей, животных, окружающей среды в целом.
Напомним, весной 2023 года в Красненском и Красногвардейском районах заметили «красные реки». Появление красных луж, как предполагалось, может быть связано со сливом пестицидов. Затем выяснилось, что в воде находилось более 15 видов пестицидов. Ущерб оценили в 11,4 млн рублей.