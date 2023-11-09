Где в Белгородской области чаще жалуются на качество воды и как эту проблему решают?

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
По результатам анализа жалоб за с 2020 по 2022 год, сообщает правительство области, лидерами по их количеству стали четыре муниципалитета. На низкое качество воды чаще всего жаловались жители Белгородского и Ракитянского района, Яковлевского городского округа и города Белгорода.
Однако, поясняется в ответе, с исходным качеством воды это никак не связано. А повышение мутности происходит временно, после ремонтных работ или остановки насосного оборудования. Правительство объясняет, из-за чего это происходит. Так, из-за скачка давления в системе отложения со стенок трубопроводов легко отделяются и попадают в разводящую сеть. Также в ответе сказано, что «Белоблводоканал» для решения такой проблемы в домах, которые находятся в ведении компании, проводит промывки сетей «при помощи недавно закупленного специализированного оборудования».
Докладывается, что контроль качества питьевой воды «Белоблводоканал» проводит регулярно, а проверки согласованы с управлением Роспотребнадзора. Для этого используются три аккредитованные и одна аттестованная лаборатории. Самая крупная — в Белгороде (аккредитации на 62 показателя). А к концу октября текущего года уже исследовано 35 469 проб воды. Это порядка 350 тысяч исследований. Так, пишет правительство Белгородской области, во всех муниципальных образованиях пробы соответствуют нормам СанПиН. Согласно нормам и требованиям, если за год не выявлены превышения «микробиологических нормативов в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год».
По данным, самый широкий спектр исследований проводят на водозаборных скважинах для оценки воды из источника водоснабжения. Изучаются запах при температуре 200°C и 600°C, вкус и привкус, цвет, мутность. Также — микробиологические показатели, радиологические, органические и обобщённые показатели. Это жёсткость, водородный показатель, солесодержание, наличие нефтепродуктов в воде, наличие цианида, цинка, алюминия, хлоридов и т. д.
Ранее редакция Бел.Ру писала о количестве проб воды в Белгородской области в 2022 году, взятых Роспотребнадзором на анализ. Сравнивая с данными за 2020 год, отмечается, что процент негативных показателей по микробиологии вырос с 1,39% до 4,5%, а по химическим составляющим — с 20,8% до 26,2%. Общий показатель химического загрязнения питьевой воды в Белгородской области составил 3,2 балла.