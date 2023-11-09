Где в Белгородской области чаще жалуются на качество воды и как эту проблему решают?

Докладывается, что контроль качества питьевой воды «Белоблводоканал» проводит регулярно, а проверки согласованы с управлением Роспотребнадзора. Для этого используются три аккредитованные и одна аттестованная лаборатории. Самая крупная — в Белгороде (аккредитации на 62 показателя). А к концу октября текущего года уже исследовано 35 469 проб воды. Это порядка 350 тысяч исследований. Так, пишет правительство Белгородской области, во всех муниципальных образованиях пробы соответствуют нормам СанПиН. Согласно нормам и требованиям, если за год не выявлены превышения «микробиологических нормативов в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год».