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Отбор пробы почвы и загрязняющих веществ

На особо охраняемой территории в Белгороде нашли отходы IV класса опасности

11 октября 2023, 13:41
Фото: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
Отбор пробы почвы и загрязняющих веществ
Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценили в 159 тыс. рублей. Заведено административное дело, виновного привлекли к ответственности, сообщает региональный экоохотнадзор.

На особо охраняемой природной территории в Белгороде нашли опасные отходы. Сотрудники экоохотнадзора и прокуратуры провели проверку: сделали замеры на загрязнённом участке и отобрали пробы почвы и загрязняющих веществ.

Результаты экспертизы подтвердили, что на территории находятся отходы IV класса опасности. Почве нанесён ущерб в размере 159 тыс. рублей.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье 8.30 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

Отбор пробы почвы и загрязняющих веществОтбор пробы почвы и загрязняющих веществ
Отбор пробы почвы и загрязняющих веществОтбор пробы почвы и загрязняющих веществ
Отбор пробы почвы и загрязняющих веществОтбор пробы почвы и загрязняющих веществ
Отбор пробы почвы и загрязняющих веществ
Фото: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
Ущерб почвам от канализационных стоков под Белгородом оценили в 15,7 млн рублей
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#Новости Белгорода#Загрязнение#Почва#Белгород#Александра Склярова#Опасные отходы
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