На особо охраняемой территории в Белгороде нашли отходы IV класса опасности

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
На особо охраняемой природной территории в Белгороде нашли опасные отходы. Сотрудники экоохотнадзора и прокуратуры провели проверку: сделали замеры на загрязнённом участке и отобрали пробы почвы и загрязняющих веществ.
Результаты экспертизы подтвердили, что на территории находятся отходы IV класса опасности. Почве нанесён ущерб в размере 159 тыс. рублей.
Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье 8.30 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).